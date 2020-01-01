Экс-жена Владимира Остапчука раскрыла шокирующую правду об отношениях с ним

Елена Войченко заявила, что подвергалась домашнему насилию.

Скандальный развод телеведущего Владимира Остапчука с Еленой Войченко обсуждала вся страна. Но в этой истории появляются новые подробности. В интервью программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина» с ведущими Тимуром Мирошниченко и Аленой Винницкой, экс-супруга шоумена раскрыла шокирующую правду об отношениях с Владимиром, а также призналась, что, кроме запроса на установление ее адекватности, он еще и подал запрос на экспертизу психического состояния детей.

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Владимир Остапчук и Елена Войченко разошлись еще в августе прошлого года. А уже в сентябре, по словам Владимира, он пригласил на первое романтическое свидание в Париж новую знакомую – нотариуса Кристину Горняк. Из путешествия они вернулись парой. Именно такую ​​версию для всех озвучил Владимир как раз в 35-ый День рождения своей уже экс-жены Елены Войченко.

«Я думаю, что он так хотел каким-то образом задеть меня. Мне это так даже немножко льстит, – говорит Елена Войченко в программе «Зірковий шлях», которая имеет собственную версию развития романтических событий в новых отношениях бывшего. – Это 100%, я знаю, у меня есть доказательства, что их отношения начались, еще когда мы были в браке и проживали вместе. Но я не думаю, что это что-то особо меняет».

Но Войченко продолжает шокировать своими признаниями. Говорит, сейчас с уверенностью может утверждать, что подвергалась домашнему насилию со стороны бывшего.

«Я сильно углубилась в это. И сейчас даже в Украине в судебных решениях есть момент психологического насилия и всех разных видов насилия. В моем случае оно однозначно имело место. То, что теперь его нет, для меня это даже не то что облегчение, я избавилась от абьюза (с англ. abuse – насилие, жестокое обращение). И пусть оно было в некоторых моментах не таким, то есть не били ногами, не сбрасывали из окна или еще что-то, но психологически я была травмирована очень сильно», – откровенно рассказала женщина в интервью каналу «Украина».

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Сейчас «головная боль» Елены – судебная экспертиза в опекунском совете, куда Владимир подал запрос на установление адекватности бывшей жены и, как оказалось, психического состояния своих двух несовершеннолетних детей.

«Владимир еще добавил моментов с экспертизой детей, потому что он также запросил детскую службу, чтобы та проверяла их психическое состояние, – призналась бывшая Остапчука в эфире «Зіркового шляху». – Сейчас мы как раз в этом процессе находимся, он для меня даже более травматичен, чем момент с моей экспертизой, потому что моя все-таки касается взрослого человека и здесь, скажем, более адекватно».

Напомним, ранее Владимир Остапчук похвастался дорогим подарком для новой возлюбленной.

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