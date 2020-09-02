Узнайте, что звезда "Мира на изнанку" Дмитрий Комаров привез жене Александре Кучеренко из Китая.

Не для слабонервных: Жена Дмитрия Комарова показала экзотический подарок от мужа instagram.com/aakucherenko

Обладательница титула “Мисс Украина-2016“, ведущая, танцовщица и модель Александра Кучеренко удивила поклонников новой публикацией в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм 22-летняя знаменитость показала подписчикам, какой необычный подарок получила от мужа, ведущего “Мира наизнанку“ Дмитрия Комарова, который недавно вернулся из Китая.

Александра опубликовала видео, где Дмитрий продемонстрировал на камеру деревянную коробку с иероглифами, в которой лежали засушенные лягушки.

“Я уже давно привыкла к тому, что @komarovmir из своих экспедиций привозит мне экзотичные подарки.. но вот чтоб прям настолько???? #недляслабонервных“, - подписала ролик Кучеренко.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Комаров получил звание “Заслуженного журналиста Украины“.

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