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Не для слабонервных: Жена Дмитрия Комарова показала экзотический подарок от мужа

Комментариев: 3
Узнайте, что звезда "Мира на изнанку" Дмитрий Комаров привез жене Александре Кучеренко из Китая.
Не для слабонервных: Жена Дмитрия Комарова показала экзотический подарок от мужа
Не для слабонервных: Жена Дмитрия Комарова показала экзотический подарок от мужа
instagram.com/aakucherenko

Обладательница титула “Мисс Украина-2016“, ведущая, танцовщица и модель Александра Кучеренко удивила поклонников новой публикацией в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм 22-летняя знаменитость показала подписчикам, какой необычный подарок получила от мужа, ведущего “Мира наизнанку“ Дмитрия Комарова, который недавно вернулся из Китая.

Александра опубликовала видео, где Дмитрий продемонстрировал на камеру деревянную коробку с иероглифами, в которой лежали засушенные лягушки. 

“Я уже давно привыкла к тому, что @komarovmir из своих экспедиций привозит мне экзотичные подарки.. но вот чтоб прям настолько???? #недляслабонервных“, - подписала ролик Кучеренко.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Комаров получил звание “Заслуженного журналиста Украины“.

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Теги: Александра Кучеренко, Дмитрий Комаров
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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navigator2    04.09.2020, 10:29
Оценка:  +1
navigator2
голосо різкуватий у неї...а взагалі марний подарунок, краще б ділдо їй подарував
pусский  (аноним)  03.09.2020, 16:51
Оценка:  +1
pусский
Наверное, к засушенным лягушкам Дмитрий приложил эбонитовую палочку, которая нагревается при трении и не даст Александре заскучать без мужа.
Мидди    03.09.2020, 16:25
Оценка:  +1
Мидди
Дебил.
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