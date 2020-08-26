Молодая жена Дмитрия Комарова поразила красотой в стильной вышиванке

Александра Кучеренко поделилась снимком с утренней прогулки.

Обладательница титула “Мисс Украина-2016“, ведущая “Звездного спорта“, танцовщица и модель Александра Кучеренко очаровала подписчиков новой фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 22-летняя супруга ведущего “Мира наизнанку“ Дмитрия Комарова опубликовала свежий кадр, который был сделан во время ее утренней прогулки по велосипедно-пешеходном мосту в Киеве. Александра позировала на камеру в стильном платье-вышиванке с оголенными плечами и джинсовым корсетом. Свой образ девушка дополнила ярко-красной губной помадой.

В описании к публикации Кучеренко с помощью хэштегов анонсировала съемки в новом проекте, премьера которого состоится, по словам звезды, совсем скоро.

Пользователи Сети принялись активно писать комментарии под новой фотографией модели:

Неперевершена 😍😍😍😍

Божественна🙏))

Очень красивая❤️❤️❤️

Неймовірна краса)❤️

Дуже гарна пані! 😍💛💙❤️

Фантастично гарна🔥

Какая красавица, яркая звезда 🌟

Українська красуня🌷🌷🌷

Краса врятує світ💃

Ранее Александра Кучеренко показала роскошную фигуру после тренировки.

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