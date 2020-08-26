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Молодая жена Дмитрия Комарова поразила красотой в стильной вышиванке

Комментариев: 4
Александра Кучеренко поделилась снимком с утренней прогулки.
Молодая жена Дмитрия Комарова поразила красотой в стильной вышиванке
Молодая жена Дмитрия Комарова поразила красотой в стильной вышиванке
instagram.com/aakucherenko

Обладательница титула “Мисс Украина-2016“, ведущая “Звездного спорта“, танцовщица и модель Александра Кучеренко очаровала подписчиков новой фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 22-летняя супруга ведущего “Мира наизнанку“ Дмитрия Комарова опубликовала свежий кадр, который был сделан во время ее утренней прогулки по велосипедно-пешеходном мосту в Киеве. Александра позировала на камеру в стильном платье-вышиванке с оголенными плечами и джинсовым корсетом. Свой образ девушка дополнила ярко-красной губной помадой.

В описании к публикации Кучеренко с помощью хэштегов анонсировала съемки в новом проекте, премьера которого состоится, по словам звезды, совсем скоро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️ Обожнюю такі ранки! #newproject #soon

Допис, поширений Oleksandra Kucherenko (@aakucherenko)

Пользователи Сети принялись активно писать комментарии под новой фотографией модели:

  • Неперевершена 😍😍😍😍
  • Божественна🙏))
  • Очень красивая❤️❤️❤️
  • Неймовірна краса)❤️
  • Дуже гарна пані! 😍💛💙❤️
  • Фантастично гарна🔥
  • Какая красавица, яркая звезда 🌟
  • Українська красуня🌷🌷🌷
  • Краса врятує світ💃

Ранее Александра Кучеренко показала роскошную фигуру после тренировки.

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Теги: Александра Кучеренко, звезды в вышиванках
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  26.08.2020, 18:36
Оценка:  0
pусский
А эта пиздёнка хочет мой большой член?
гость  (аноним)  26.08.2020, 18:23
Оценка:  0
гость
гость 17:24 "к месту было а не на показ"

Когда-то, ходить в вышиванке, было обычным делом.
Но, в 1918 г, московитская падаль, во главе с Муравьевым, войдя в Киев, Харьков убивала людей только за то, что они были в вышиванках!
Теперь, украинцы успешно убивают кацапских выблдядков! Смерть м0ск0витам
гость  (аноним)  26.08.2020, 17:32
Оценка:  0
гость
Пожалуйста. удалите здесь комментарий ниже написавшего. Такое впечатление, что разум у него зашкаливает! Александра --на то и модель чтобы всех удивлять всех не только красотой, но -- и модной одеждой!
гость  (аноним)  26.08.2020, 17:24
Оценка:  0
гость
Папуасы тоже стильные перья на голове и кость в носу носят, главное чтоб это к месту было а не на показ как депутатики в ВР наряжаются.
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