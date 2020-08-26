Молодая жена Дмитрия Комарова поразила красотой в стильной вышиванке
Обладательница титула “Мисс Украина-2016“, ведущая “Звездного спорта“, танцовщица и модель Александра Кучеренко очаровала подписчиков новой фотографией.
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На своей странице в Инстаграм 22-летняя супруга ведущего “Мира наизнанку“ Дмитрия Комарова опубликовала свежий кадр, который был сделан во время ее утренней прогулки по велосипедно-пешеходном мосту в Киеве. Александра позировала на камеру в стильном платье-вышиванке с оголенными плечами и джинсовым корсетом. Свой образ девушка дополнила ярко-красной губной помадой.
В описании к публикации Кучеренко с помощью хэштегов анонсировала съемки в новом проекте, премьера которого состоится, по словам звезды, совсем скоро.
Пользователи Сети принялись активно писать комментарии под новой фотографией модели:
- Неперевершена 😍😍😍😍
- Божественна🙏))
- Очень красивая❤️❤️❤️
- Неймовірна краса)❤️
- Дуже гарна пані! 😍💛💙❤️
- Фантастично гарна🔥
- Какая красавица, яркая звезда 🌟
- Українська красуня🌷🌷🌷
- Краса врятує світ💃
Ранее Александра Кучеренко показала роскошную фигуру после тренировки.
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Полная версия правил
Когда-то, ходить в вышиванке, было обычным делом.
Но, в 1918 г, московитская падаль, во главе с Муравьевым, войдя в Киев, Харьков убивала людей только за то, что они были в вышиванках!
Теперь, украинцы успешно убивают кацапских выблдядков! Смерть м0ск0витам