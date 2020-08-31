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Дмитрий Комаров получил звание "Заслуженного журналиста Украины"

Комментариев: 18
Ведущий "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров был удостоен почетного звания "Заслуженный журналист Украины".
Дмитрий Комаров получил звание "Заслуженного журналиста Украины"
Дмитрий Комаров получил звание "Заслуженного журналиста Украины"
instagram.com/komarovmir

Главный путешественник страны, журналист, фотограф, а также автор и ведущий программы «Мир наизнанку» на «1+1» Дмитрий Комаров был удостоен звания «Заслуженный журналист Украины». Торжественная церемония награждения состоялась сегодня, 31 августа.

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Телеведущий отметил, что считает эту награду, прежде всего, заслугой зрителей программы «Мир наизнанку», чья любовь и интерес к проекту и являются его главным мотиватором и стимулом.

Дмитрий Комаров получил звание
Дмитрий Комаров получил звание "Заслуженного журналиста Украины"
instagram.com/komarovmir

На своей страничке в социальной сети Дмитрий Комаров поблагодарил Президента и всех поклонников его авторского проекта:

«Я благодарен Президенту. Но особенно благодарен зрителям программы «Мир наизнанку», которой в этом году исполняется 10 лет.

Дорогие друзья, это, прежде всего ваша, а не моя награда. Если бы не ваша любовь и интерес к проекту, его бы не было. Вы – мой стимул и главный двигатель. Когда мы с оператором Александром Дмитриевым по 150–200 дней в году проводим в экспедициях, мы делаем это для вас. Для меня «Мир наизнанку» не работа – это моя жизнь. Ну, а награда – это еще один стимул работать усерднее, забираться всё дальше, а показывать всё больше. И ни малярия, ни “людоеды“, ни пираньи с крокодилами меня не остановят, если вы любите «Мир наизнанку». Я благодарен Президенту за награду, а для себя решил, что это – наша общая с вами награда. Не моя, а наша. Награда семьи создателей, а главное – зрителей «Мира наизнанку». Спасибо вам. Не подведу. Не переключайтесь», – написал телеведущий.

Дмитрий Комаров получил звание
Дмитрий Комаров получил звание "Заслуженного журналиста Украины"
instagram.com/komarovmir

Журналистика была страстью Дмитрия еще в раннем возрасте, а со временем стала призванием и стилем жизни.

«В 10-летнем возрасте я уже фотографировал, сам проявлял пленки “Свема“ и печатал черно-белые фотографии под светом красной лампы. В 12 лет опубликовал первую статью, а в 17 впервые устроился на работу в газету «Теленеделя». Тогда я и подумать не мог, что сегодня получать от Президента награду «Заслуженный журналист Украины». Я вообще никогда не стремился к наградам, потому что журналистика для меня – не работа, а стиль жизни. Я просто очень люблю то, что делаю. Обожаю. Не могу без этого», – рассказывает Дмитрий.

Как журналист и фотограф Комаров сотрудничал с десятками печатных изданий, сначала размещая там эксклюзивные фото звезд украинского и мирового шоу-бизнеса, а позже публикуя фоторепортажи и статьи о собственных путешествиях в экзотические страны.

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Уже тогда читатели отмечали профессиональную хватку Дмитрия, его умение находить необычные темы и делать уникальные репортажи, а особая живая манера подачи стала профессиональным почерком молодого журналиста Комарова.

Дмитрий Комаров получил звание
Дмитрий Комаров получил звание "Заслуженного журналиста Украины"
instagram.com/komarovmir

Широкую известность Дмитрию Комарову принесла его авторская программа «Мир наизнанку», которой в этом году исполняется 10 лет. За эти годы проект успел завоевать многомиллионную аудиторию в разных странах мира.

Особенностью проекта являются уникальные журналистские расследования Дмитрия Комарова, спецрепортажи из труднодоступных и часто опасных мест, которые не всегда могут повторить даже опытные путешественники и журналисты.

Дмитрий Комаров получил звание
Дмитрий Комаров получил звание "Заслуженного журналиста Украины"
instagram.com/komarovmir

Так, Дмитрий Комаров стал первым журналистом, который взял интервью у настоящего наркобарона в Бразилии, первым украинцем, который принял участие в знаменитом карнавале в Рио-де-Жанейро и показал его изнутри, одним из первых он побывал на месте катастрофы в Брумадинью (Бразилия) и стал одним из немногих журналистов, кто показал АЭС Фукусима (Япония) изнутри. Телеведущий поднимался на горные пики, добывал серу из кратера действующего вулкана, строил дом на дереве вместе с первобытным племенем бывших людоедов и снял множество других захватывающих и часто опасных для жизни сюжетов.

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Сейчас зрители с нетерпением ждут продолжения программы «Мира наизнанку». Уже 2 сентября на «1+1» выйдут свежие серии с новыми репортажами и невероятными приключениям Дмитрия Комарова и оператора Александра Дмитриева. Какие сюрпризы ждут зрителей в новых выпусках – станет известно уже совсем скоро.

Ранее сестра Дмитрия Комарова сообщила о беременности.

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Теги: Дмитрий Комаров
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (18)
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русский  (аноним)  01.09.2020, 20:53
Оценка:  0
русский
Ярослав - колоритный, вонючий уeбaн из укросхрона, гы-гы-гы!
гость  (аноним)  01.09.2020, 20:51
Оценка:  0
гость
Я пёрнул на пидapoслава, который здесь типа Ярослав! Он укропский протывсихнозапотроха, бля! Не за горами время, когда будет лизать прямую кишку Зеленскому, сука продажная! Гы-гы-гы!
uster    31.08.2020, 23:33
Оценка:  -1
uster
Все лавры снимает публичное лицо, то есть Дима Комаров. А вот про оператора чего молчат?Ведь работа в кадре это одно, а работа за кадром - колосальная ......
Яроcлав    31.08.2020, 23:50
Оценка:  +9
Яроcлав
Не переживай за оператора, ему Клоун за "колоссальную работу" подарил парик, ботинки-жабодавы и покрашенный в красный цвет половинку тенисного мячика на нос....
autsaider_gigimo    31.08.2020, 22:28
Оценка:  +12
autsaider_gigimo
Класс! Вот теперь заживем...
Яроcлав    31.08.2020, 22:17
Оценка:  +12
Яроcлав
Ждём участия Комарова в какой ни будь предвыборной клоунаде нашего Пианиста... Ну, нужно же медальку отрабатывать!!!!!
ArtGroup    31.08.2020, 22:03
Оценка:  +14
ArtGroup
Бля, кто это?? Шоу довбней якесь..
ju-jul    31.08.2020, 22:10
Оценка:  -1
ju-jul
как раз и нет, очень интересную передачу ведет!!!и без пафоса и выпендрежа
Яроcлав    31.08.2020, 22:15
Оценка:  +14
Яроcлав
УЖЕ не очень интересную. Качество его передач, обратно пропорционально зависит от продажности самого Димы - а Дима только что продался весь!!! ....... или не только что?
гость  (аноним)  31.08.2020, 21:46
Оценка:  0
гость
Люди, женятся, е..б..у..т..ся, а мне не во что обуться.
Яроcлав    31.08.2020, 21:42
Оценка:  +8
Яроcлав
Уверен - спросите у Комарова "чей Крым?", и он будет бекать-мекать примерно то же что пробекал Усик))))
гость  (аноним)  31.08.2020, 21:30
Оценка:  -1
гость
Коли вже пороха в буцюгарню посудят чому він до цих пір гуляє на волі Вова? уже ж не одна весна пройшла А Вова?!!!!!
Яроcлав    31.08.2020, 21:37
Оценка:  +13
Яроcлав
Потому что у Вовы уже на руках ЗЕ-билет на Ростов, только без даты. Вот как только с порохом что-то случится, то тут же этой датой Вове и билет подпишут!!!!
гость  (аноним)  31.08.2020, 21:28
Оценка:  0
гость
Дима ты молодец! Спасибо тебе за твою работу!!
Яроcлав    31.08.2020, 21:38
Оценка:  +9
Яроcлав
Диме до пениса твоё спасибо - он уже получил от ЗЕ свои 30 серебряников....
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