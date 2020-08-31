Похудевшая Адель шокировала фанов новым фото в бикини

Британская певица Адель впервые за долгое время показала фигуру в купальнике.

Известная британская певица Адель, которой удалось похудеть на 42 килограмма, шокировала пользователей Сети новой фотографией.

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Звезда впервые за долгое время опубликовала на своей странице в Instagram фото в купальнике. На свежем кадре Адель позировала в бикини на завязках с изображением флага Ямайки и обтягивающих серых лосинах с высокой талией.

Свой необычный образ артистка дополнила желтыми перьями, крупной подвеской, браслетами, серьгами и прической в африканском стиле. В таком наряде знаменитость решила отпраздновать свой любимый лондонский карнавал Ноттинг-хилл, который в этом году впервые отменили из-за пандемии коронавируса.

Похудевшая Адель Скриншот

Ранее похудевшая Адель похвасталась новым имиджем.

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