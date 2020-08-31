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Похудевшая Адель шокировала фанов новым фото в бикини

Комментариев: 7
Британская певица Адель впервые за долгое время показала фигуру в купальнике.
Похудевшая Адель шокировала фанов новым фото в бикини
Похудевшая Адель шокировала фанов новым фото в бикини
instagram.com/adele

Известная британская певица Адель, которой удалось похудеть на 42 килограмма, шокировала пользователей Сети новой фотографией.

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Звезда впервые за долгое время опубликовала на своей странице в Instagram фото в купальнике. На свежем кадре Адель позировала в бикини на завязках с изображением флага Ямайки и обтягивающих серых лосинах с высокой талией.

Свой необычный образ артистка дополнила желтыми перьями, крупной подвеской, браслетами, серьгами и прической в африканском стиле. В таком наряде знаменитость решила отпраздновать свой любимый лондонский карнавал Ноттинг-хилл, который в этом году впервые отменили из-за пандемии коронавируса.

Похудевшая Адель
Похудевшая Адель
Скриншот

Ранее похудевшая Адель похвасталась новым имиджем.

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Теги: Адель
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (7)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  01.09.2020, 11:18
Оценка:  0
гость
Как там у китайцев отсасывает процветающая тайга? Козломордый Хабаровск уже отсосал?
pусский  (аноним)  31.08.2020, 19:36
Оценка:  0
pусский
Укропы, сосите у России, и Украина станет процветать!
гость  (аноним)  31.08.2020, 18:45
Оценка:  0
гость
17-30,17-45, 18-08- кацапчело, пасёшься тут какого х..у..я, брысь на козломордый ресурс грызи член пнх.
pусский  (аноним)  31.08.2020, 18:08
Оценка:  -1
pусский
До чего сраный педик мой украинский клон!
русский  (аноним)  31.08.2020, 17:45
Оценка:  -2
русский
Мой клон куколд ниже, для того худеть чтобы не сдохнуть от ожирения как свиноматка Дунька с 15ым размером рекордсменского ВЫМЯ Из соседней статьи! И чтобы зловонно не пердеть на всех как я на тебя сейчас. Гыгыгы, в нос тебе зелеными брызгами. Слава Адель
pусский  (аноним)  31.08.2020, 17:30
Оценка:  -2
pусский
Сиськи отвисли, на жопе целлюлит, зачем крупной бабе худеть?
shk67    31.08.2020, 19:02
Оценка:  +10
shk67
Пуйловского членососа забыли спросить. Вытри рот, мурло.
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