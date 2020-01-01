Изменилась до неузнаваемости: Похудевшая Адель похвасталась новым имиджем

Британская певица запостила фото без макияжа и с новой прической.

Всемирно известная британская исполнительница Адель, которая в начале мая поразила фанов эффектным похудением, в очередной раз удивила поклонников изменениями во внешности.

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На этот раз звезда поэкспериментировала с прической. На странице Адель в Инстаграм появился домашний кадр, где она предстала без макияжа и с волнистыми локонами. Звезда запечатлена в коричневой кофте и черных лосинах. Примечательно, что Адель позировала возле телевизора, по которому шел новый клип Бейонсе.

“Спасибо, королева, за то, что мы всегда чувствуем себя любимыми благодаря твоему искусству. ♥ ♥ ♥“, - подписала снимок Адель.

Адель без макияжа и с новой прической Скриншот

️Ранее мы раскрыли неожиданные детали карьеры Адель.

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