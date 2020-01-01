Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Что смотрят звезды: Похудевшая Адель назвала любимый сериал

Комментариев: 0
Британская певица поделилась названием сериала, от которого она не могла оторваться.
Что смотрят звезды: Похудевшая Адель назвала любимый сериал
Что смотрят звезды: Похудевшая Адель назвала любимый сериал
instagram.com/adele

Популярная британская певица Адель, которая в начале мая поразила фанов эффектным похудением, вернулась к активному ведению своего аккаунта в Инстаграм.

Читай также: Рейтинг самых популярных сериалов в мире

Так, на днях на странице звезды появился пост, в котором она рассказала поклонникам о своем любимом сериале. Адель призналась, что недавно посмотрела комедийную драму “Я могу тебя уничтожить“ (I May Destroy You) с Михаэлой Коэл в главной роли. По словам артистки, во время просмотра она испытывала множество разных эмоций одновременно.

“Я могу уничтожить тебя“ - лучшая вещь, которую я видел по британскому телевидению за год!! Это полезно, неудобно, весело, но ужасно грустно, а потом неловко... Это заставляет вас немного кашлять без причины, а также ставить чайник без причины. Вам может показаться, что вам нужно в туалет, и у вас будет немного зудеть, это заставляет вас спрашивать своих девушек о вещах, которых вы раньше не делали. А потом заставляет вас хотеть выбежать на улицу и смеяться так сильно, как сумасшедший, а потом плакать в течение часов! Я никогда не чувствовала столько эмоций одновременно! Абсолютно фантастический сериал👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Микаэла Коул, черт возьми, разорвала“, - поделилась впечатлениями Адель.

Похудевшая Адель назвала любимый сериал
Похудевшая Адель назвала любимый сериал
скриншот

Ранее мы раскрыли неожиданные детали карьеры Адель.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Адель, сериалы 2020
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь