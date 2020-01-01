Что смотрят звезды: Похудевшая Адель назвала любимый сериал

Британская певица поделилась названием сериала, от которого она не могла оторваться.

Популярная британская певица Адель, которая в начале мая поразила фанов эффектным похудением, вернулась к активному ведению своего аккаунта в Инстаграм.

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Так, на днях на странице звезды появился пост, в котором она рассказала поклонникам о своем любимом сериале. Адель призналась, что недавно посмотрела комедийную драму “Я могу тебя уничтожить“ (I May Destroy You) с Михаэлой Коэл в главной роли. По словам артистки, во время просмотра она испытывала множество разных эмоций одновременно.

“Я могу уничтожить тебя“ - лучшая вещь, которую я видел по британскому телевидению за год!! Это полезно, неудобно, весело, но ужасно грустно, а потом неловко... Это заставляет вас немного кашлять без причины, а также ставить чайник без причины. Вам может показаться, что вам нужно в туалет, и у вас будет немного зудеть, это заставляет вас спрашивать своих девушек о вещах, которых вы раньше не делали. А потом заставляет вас хотеть выбежать на улицу и смеяться так сильно, как сумасшедший, а потом плакать в течение часов! Я никогда не чувствовала столько эмоций одновременно! Абсолютно фантастический сериал👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Микаэла Коул, черт возьми, разорвала“, - поделилась впечатлениями Адель.

Похудевшая Адель назвала любимый сериал скриншот

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