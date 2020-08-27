Анна Ризатдинова получила именную звезду в Киеве - фото

На "Площади звезд" в Киеве появилась именная табличка гимнастки Анны Ризатдиновой.

Известная украинская гимнастка, бронзовая призерка Олимпийских игр и финалистка “Танцев со звездами 2019“ похвасталась новым достижением. В четверг, 27 августа, спортсменка получила именную табличку на “Площади звезд“ возле ТРЦ “Гулливер“.

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На своей странице в Instagram 27-летняя знаменитость поделилась яркими фотографиями с церемонии открытия именной звезды. Поддержать Анну пришли Александр Педан, Ирина Блохина, ее партнер по “Танцам“ Александр Прохоров, друзья, коллеги по спортивной команде и поклонники.

Кроме гимнастки Ризатдиновой, именные звезды получили еще трое украинских спортсмена: каратистка Анжелика Терлюга и лекоатлеты Игорь Цветов и Наталья Добрынская.

“До конца даже еще не понимаю вообще масштаб этого события. Эмоции переполняют. И столько людей пришло меня поддержать сегодня: моя спортивная команда. Жаль, что родители на данный момент не со мной. Но они гордятся. Я уверена, что когда маме буду присылать фотографии с сегодняшнего мероприятия, она всплакнет, потому что она у меня сентиментальная. Ну а папа будет гордиться, я в этом уверена. Потому что для них я всегда 5-летняя девочка, которая начинала свой путь, у которой много чего не получалось в гимнастике. И вот куда мы дошли“, - поделилась эмоциями Ризатдинова.

Ранее Ризатдинова показала подросшего сына от Онищенко.

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