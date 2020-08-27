Анна Ризатдинова получила именную звезду в Киеве - фото
Известная украинская гимнастка, бронзовая призерка Олимпийских игр и финалистка “Танцев со звездами 2019“ похвасталась новым достижением. В четверг, 27 августа, спортсменка получила именную табличку на “Площади звезд“ возле ТРЦ “Гулливер“.
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На своей странице в Instagram 27-летняя знаменитость поделилась яркими фотографиями с церемонии открытия именной звезды. Поддержать Анну пришли Александр Педан, Ирина Блохина, ее партнер по “Танцам“ Александр Прохоров, друзья, коллеги по спортивной команде и поклонники.
Кроме гимнастки Ризатдиновой, именные звезды получили еще трое украинских спортсмена: каратистка Анжелика Терлюга и лекоатлеты Игорь Цветов и Наталья Добрынская.
“До конца даже еще не понимаю вообще масштаб этого события. Эмоции переполняют. И столько людей пришло меня поддержать сегодня: моя спортивная команда. Жаль, что родители на данный момент не со мной. Но они гордятся. Я уверена, что когда маме буду присылать фотографии с сегодняшнего мероприятия, она всплакнет, потому что она у меня сентиментальная. Ну а папа будет гордиться, я в этом уверена. Потому что для них я всегда 5-летняя девочка, которая начинала свой путь, у которой много чего не получалось в гимнастике. И вот куда мы дошли“, - поделилась эмоциями Ризатдинова.
Когда узнала новость о том, что мне будут открывать звезду, эмоции переполняли. Это была всегда мечта, чтобы я получила признание именно у себя дома, именно в своей стране. Когда ты на протяжении 17 лет упорно делаешь всё для того, чтобы флаг Украины поднимался как можно чаще, когда вот именно страна тебя оценивает, это самое дорогое для спортсмена. Поверьте: нам многого не надо, просто нужно, чтобы труд был оценен. До конца даже еще не понимаю вообще масштаб этого события. Эмоции переполняют. И столько людей пришло меня поддержать сегодня: моя спортивная команда. Жаль, что родители на данный момент не со мной. Но они гордятся. Я уверена, что когда маме буду присылать фотографии с сегодняшнего мероприятия, она всплакнет, потому что она у меня сентиментальная. Ну а папа будет гордиться, я в этом уверена. Потому что для них я всегда 5-летняя девочка, которая начинала свой путь, у которой много чего не получалось в гимнастике. И вот куда мы дошли. #аннаризатдинова #гимнастика
Ранее Ризатдинова показала подросшего сына от Онищенко.
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