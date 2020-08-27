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Заболевшая коронавирусом Елена Кравец рассказала о самочувствии

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Звезда "95 квартала" Елена Кравец перенесла легкую форму COVID-19.
Заболевшая коронавирусом Елена Кравец рассказала о самочувствии
Заболевшая коронавирусом Елена Кравец рассказала о самочувствии
instagram.com/lennykravets

Во вторник, 25 августа, стало известно, что актриса Елена Кравец не сможет принять участие в съемках новых выпусков “Вечернего квартала“. 43-летняя артистка получила положительный результат теста на COVID-19.

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А спустя два дня Елена впервые прокомментировала заражение коронавирусом. На своей странице в Инстаграм Кравец опубликовала видео, где она читает один из стихов Сергея Жадана. В описании к ролику знаменитость с опозданием решила поздравить Украину с Днем Независимости.

Также звезда “95 квартала“ рассказала о самочувствии. По словам Елены, у нее была легкая форма коронавируса. Уже совсем скоро закончиться ее двухнедельный карантин.

“Мені значно краще!) Дякую всім вам за підтримку, друзі! Я отримала стільки побажань від вас! Вже почуваюся добре, майже одужала, була легка форма захворювання, слава Богу...🙏Зовсім скоро скінчиться мій двотижневий карантин, сподіваюсь, і ми побачимось нарешті... Ви тільки бережіть себе, добре?)“, - написала Кравец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Такі вірші, здається, мають цілющу силу!💪🏼 Мені значно краще!) Дякую всім вам за підтримку, друзі! Я отримала стільки побажань від вас! Вже почуваюся добре, майже одужала, була легка форма захворювання, слава Богу...🙏Зовсім скоро скінчиться мій двотижневий карантин, сподіваюсь, і ми побачимось нарешті... Ви тільки бережіть себе, добре?) #деньнезалежності #сергійжадан #слухайукраїнське

Допис, поширений Elena Kravets (@lennykravets)

Ранее сообщалось, что звездные супруги Сергей и Снежана Бабкины заразились COVID-19.

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Теги: Елена Кравец
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Источник: ivоna bigmir)net

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