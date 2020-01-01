"Мой супер-бой": Ризатдинова показала подросшего сына от Онищенко

Украинская спортсменка Анна Ризатдинова показала свежие фото с сыном от опального олигарха Александра Онищенко .

Ризатдинова сходила с сыном в кукольный театр instagram.com/anna_rizatdinova

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Украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая получила бронзовую медаль на Олимпиаде в 2016-м, а в прошлом году дошла до суперфинала в популярном шоу “Танцы со звездами“, показала подросшего сына. Анна вместе с Романом, которому скоро исполнится 3 года, посетили представление кукольного театра под открытым небом.

Кадры с мероприятия Ризатдинова добавила в Инста-сториз.

Анна показала Рому, который сначала внимательно смотрит представление, а потом играет на площадке с другими детьми.

Посмотрели театр минут 15. Детская площадка оказалась интереснее, - написала Ризатдинова.

Ризатдинова сходила с сыном в кукольный театр скриншот

Ризатдинова сходила с сыном в кукольный театр скриншот

Напомним, что Рому Ризатдинова родила от опального олигарха Александра Онищенко, с которым рассталась в 2019-м.

Ранее мы писали, что Alyosha родила третьего ребенка.

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