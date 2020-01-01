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"Почувствуйте себя старыми": Маколей Калкин подшутил над фанами в день своего 40-летия

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27 августа исполнитель роли Кевина Маккалистера в "Один дома" отмечает день рождения.
"Почувствуйте себя старыми": Маколей Калкин подшутил над фанами в день своего 40-летия
"Почувствуйте себя старыми": Маколей Калкин подшутил над фанами в день своего 40-летия
Getty Images

В четверг, 27 августа, одному из самых успешных детей-актеров в истории мирового кинематографа Маколею Калкину исполнилось 40 лет. Артист прославился благодаря главным ролям в фильмах “Один дома“ и “Богатенький Ричи“.

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По случаю своего дня рождения Маколей решил подшутить над поклонниками. На своей странице в Tвиттер именинник написал, что его работа состоит в том, чтобы заставлять людей почувствовать себя старыми.

“Привет, ребята, хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Не благодарите.

Это мой подарок миру: я заставляю людей чувствовать себя старыми. Я больше не ребенок, это моя работа“, - написал исполнитель роли Кевина Маккалистера.

Также Калкин с юмором заявил, что у него уже начался кризис среднего возраста и он думает над тем, не заняться ли ему серфингом.

“Поскольку мне 40, я думаю, что пора начать кризис среднего возраста. Думаю заняться серфингом“. 

“У кого-нибудь из вас есть навыки фотошопа? Можете ли вы прилепить мою голову к серферу, чтобы я смог понять, насколько круто я буду выглядеть?“, - написал актер.

Маколей Калкин подшутил над фанами в день своего 40-летия
Маколей Калкин подшутил над фанами в день своего 40-летия
Скриншот

Ранее Маколей Калкин снялся в смелом фотосете для глянца.

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Теги: Один дома, Кевин Маккалистер, Маколей Калкин
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Источник: Ivоna bigmir)net

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