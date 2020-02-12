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В халате и с лаком на ногтях: Маколей Калкин снялся в смелом фотосете для глянца

Комментариев: 1
Звезда "Один дома" стал героем нового выпуска Esquire.

В халате и с лаком на ногтях: Маколей Калкин снялся в смелом фотосете для глянца
В халате и с лаком на ногтях: Маколей Калкин снялся в смелом фотосете для глянца
instagram.com/culkamania

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Американский актер 39-летний Маколей Калкин, который более всего известен по роли Кэвина в рождественской комедии "Один дома", попал на обложку журнала Esquire. Об этом актер сообщил на своей странице в Инстаграм, добавив целую подборку фото, включая снимок для обложки. Заглавное фото получилось весьма эпатажным - Калкин позирует в черном халате с цветочным принтом и белой каймой. Колоритности образу добавляют крупные перстни на руках актера и перламутровый бордовый лак на ногтях.

На других фото знаменитость позирует в ярких образах, одевшись в наряды от Gucci, Dolce & Gabbana и Saint Laurent.

В случае, если вы пропустили это, отправляйтесь в мои рассказы за ссылкой на новый @esquire, где изображен этот парень, который выглядит очень знакомым, - пошутил в подписи Калкин.

В халате и с лаком на ногтях: Маколей Калкин снялся в смелом фотосете для глянца
В халате и с лаком на ногтях: Маколей Калкин снялся в смелом фотосете для глянца
instagram.com/culkamania

В халате и с лаком на ногтях: Маколей Калкин снялся в смелом фотосете для глянца
В халате и с лаком на ногтях: Маколей Калкин снялся в смелом фотосете для глянца
instagram.com/culkamania

В халате и с лаком на ногтях: Маколей Калкин снялся в смелом фотосете для глянца
В халате и с лаком на ногтях: Маколей Калкин снялся в смелом фотосете для глянца
instagram.com/culkamania

В халате и с лаком на ногтях: Маколей Калкин снялся в смелом фотосете для глянца
В халате и с лаком на ногтях: Маколей Калкин снялся в смелом фотосете для глянца
instagram.com/culkamania

В халате и с лаком на ногтях: Маколей Калкин снялся в смелом фотосете для глянца
В халате и с лаком на ногтях: Маколей Калкин снялся в смелом фотосете для глянца
instagram.com/culkamania

В халате и с лаком на ногтях: Маколей Калкин снялся в смелом фотосете для глянца
В халате и с лаком на ногтях: Маколей Калкин снялся в смелом фотосете для глянца
instagram.com/culkamania

В халате и с лаком на ногтях: Маколей Калкин снялся в смелом фотосете для глянца
В халате и с лаком на ногтях: Маколей Калкин снялся в смелом фотосете для глянца
instagram.com/culkamania

Ранее мы писали, что Маколей Калкин забавно отреагировал на перезапуск “Один дома“.

 

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Теги: Макколей Калкин, фотосессии, наряды звезд, Один Дома
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  12.02.2020, 14:10
Оценка:  +1
pусский
Грустно, но малыш Кевин вырос больным педиком, это всё тлетворное влияние Запада!
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