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Маколей Калкин появится в новом сезоне "Американской истории ужасов"

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Звезда "Один дома" получил роль в десятом сезоне нашумевшего сериала "Американской истории ужасов".
Маколей Калкин появится в новом сезоне "Американской истории ужасов"
Маколей Калкин появится в новом сезоне "Американской истории ужасов"
Getty images

В среду, 26 февраля, один из создателей сериала “Американская история ужасов“ Райан Мерфи объявил имена актеров, которые примут участие в съемках юбилейного десятого сезона.

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На своей странице в Инстаграм Мерфи опубликовал тизер с актерским составом. Так, в новом сезона зрители увидят Кэти Бэйтс, Лесли Гроссман, Билли Лурда, Сару Полсон, Эвана Питерса, Адину Портер, Лили Рэйб, Анжелику Росс и Финна Уиттрока.

Кроме того, в этом списке появился актер Маколей Калкин (Кевин Маккаллистер в фильмах “Один дома“). Отметим, что для артиста это первая большая роль в сериале.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#AHSSeason10

Допис, поширений Ryan Murphy (@mrrpmurphy)

О чем будет десятый сезон “Американской истории ужасов“ и когда состоится премьера, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что звезда “Американской истории ужасов“ Хлоя Севиньи подтвердила беременность. 

 

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Теги: Маколей Калкин, Американская история ужасов
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Источник: Ivоna bigmir)net

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