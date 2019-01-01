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Спустя 28 лет: Маколей Калкин повторил культовые сцены из "Один дома"

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Вышла реклама сервиса Google Assistant с Маколеем Калкиным: смотрите видео прямо сейчас.
Спустя 28 лет: Маколей Калкин повторил культовые сцены из "Один дома"
Спустя 28 лет: Маколей Калкин повторил культовые сцены из "Один дома"
Кадр из видео

Актер Маколей Калкин снялся в рекламе Google Assistant, где повторил знаменитые сцены из фильма “Один дома“.

Культовые сцены в доме Маккалистеров Кевин повторяет, но уже во взрослой жизни и с современными технологиями “умного дома“. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале сервиса.

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В видео 38-летний Калкин просит гаджеты с технологией Google Assistant показать последние новости, заказать гель после бритья, повысить температуру в доме и даже помогает принять заказ от разносчика пиццы, используя озвучку вымышленного фильма “Ангелы с грязными душами“.  

В конце Маколей Калкин просит Google Assistant активировать “Операцию Кевин“, включив свет, праздничную музыку и вырез баскетболиста, едущего на роботе-пылесосе для отпугивания грабителей.

Фильм "Один дома" вышел в 1990 году - 28 лет назад. В нем рассказывается о том, как маленький Кевин Маккаллистер, которого родители забыли дома на Рождество, отбивается от грабителей.

Напомним, немецкий автогонщик Михаэль Шумахер пошел на поправку после выхода из комы.

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Теги: Один дома, Маколей Калкин, видео, Google
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