Спустя 28 лет: Маколей Калкин повторил культовые сцены из "Один дома"
Актер Маколей Калкин снялся в рекламе Google Assistant, где повторил знаменитые сцены из фильма “Один дома“.
Культовые сцены в доме Маккалистеров Кевин повторяет, но уже во взрослой жизни и с современными технологиями “умного дома“. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале сервиса.
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В видео 38-летний Калкин просит гаджеты с технологией Google Assistant показать последние новости, заказать гель после бритья, повысить температуру в доме и даже помогает принять заказ от разносчика пиццы, используя озвучку вымышленного фильма “Ангелы с грязными душами“.
В конце Маколей Калкин просит Google Assistant активировать “Операцию Кевин“, включив свет, праздничную музыку и вырез баскетболиста, едущего на роботе-пылесосе для отпугивания грабителей.
Фильм "Один дома" вышел в 1990 году - 28 лет назад. В нем рассказывается о том, как маленький Кевин Маккаллистер, которого родители забыли дома на Рождество, отбивается от грабителей.
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