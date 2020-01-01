Звезда "Американской истории ужасов" Хлоя Севиньи подтвердила беременность

45-летняя актриса впервые станет мамой.

В начале января в мировых СМИ появилась информация, что американская актриса и модель Хлоя Севиньи (Шелли в “Американской истории ужасов: Психбольница“ и Алекс Лоу в “Американской истории ужасов: Отель“) впервые беременна.

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Папарацци засняли, как артистка с округлившимся животом гуляет по Нью-Йорку в компании своего бойфренда, арт-директора галереи Karma Art Синишой Макович.

А спустя месяц 45-летняя Севиньи официально подтвердила новость о том, что вскоре она родит первенца. Так на странице актрисы в Инстаграм появилось пляжное фото, где она позирует в купальнике и демонстрирует беременный живот.

“Коктейли и лунные лучи от папы Синишы Маковича“, - подписала снимок будущая мама.

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Ранее сообщалось, что 47-летняя Камерон Диаз впервые стала мамой.

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