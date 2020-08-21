Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Буду вабити": Юрий Ткач показал, как выглядит в образе сексапильной Кароль

Комментариев: 3
Лицо Юрия Ткача подставили соблазнительной Тине Кароль в клипе "Вабити".

Ткач добавил свое лицо к телу Кароль
Ткач добавил свое лицо к телу Кароль
скриншот

Читай также: “Красотка в красном“: Сексапильная Астафьева показала грудь на пляже

Участники студии “Квартал 95“ перед самыми выходными решили поднять настроение своим подписчикам. А что может быть забавнее чем показать кого-то из женственных и сексапильных звезд, заменив ее нежный лик - лицом брутального мужчины?

Кажется, где-то так и подумали “кварталовцы“, поменяв лицо Тины Кароль в клипе “Вабити“ на бородатую ребритость Юрия Ткача. Так, теперь Ткач появляется в купальнике, соблазнительно трогает себя на бока в топике и вообще жжот...

За несколько часов в Сети ролик набрал более 180 тыс. просмотров.

Ну что, друзья, сегодня пятница - самое время для безумного смешнющего контента😂😜
# Юрийткач # квартал95 # kvartal95, - написали под видео.

Ранее мы писали, что Тина Кароль соблазнила пикантным нарядом. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Юрий Ткач, тина кароль, Маска
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
ANDREICH    23.08.2020, 01:34
Оценка:  0
ANDREICH
а де зелена сопля король віслюк
pусский  (аноним)  22.08.2020, 16:15
Оценка:  0
pусский
Пидopюга!
blya-tolyan    23.08.2020, 08:26
Оценка:  +2
blya-tolyan
а его Юрой зовут. А о тебе и так мы знаем.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь