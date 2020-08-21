"Буду вабити": Юрий Ткач показал, как выглядит в образе сексапильной Кароль
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Участники студии “Квартал 95“ перед самыми выходными решили поднять настроение своим подписчикам. А что может быть забавнее чем показать кого-то из женственных и сексапильных звезд, заменив ее нежный лик - лицом брутального мужчины?
Кажется, где-то так и подумали “кварталовцы“, поменяв лицо Тины Кароль в клипе “Вабити“ на бородатую ребритость Юрия Ткача. Так, теперь Ткач появляется в купальнике, соблазнительно трогает себя на бока в топике и вообще жжот...
За несколько часов в Сети ролик набрал более 180 тыс. просмотров.
Ну что, друзья, сегодня пятница - самое время для безумного смешнющего контента😂😜
# Юрийткач # квартал95 # kvartal95, - написали под видео.
Ранее мы писали, что Тина Кароль соблазнила пикантным нарядом.
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