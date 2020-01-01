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"Красотка в красном": Сексапильная Астафьева показала грудь на пляже

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Певица Даша Астафьева засветила идеальное тело на отдыхе и показала свой улов.

Астафьева показала прелести в пляжном наряде
Астафьева показала прелести в пляжном наряде
instagram.com/da_astafieva

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Популярная певица, актриса и модель Даша Астафьева засветила фигуру в купальнике на пляже. Этим украинская секс-бомба немало порадовала своих подписчиков.

Свежие кадры с отдыха Даша добавила в Инстаграм.

Звезда позирует в сдельном красном купальнике, который позволяет рассмотреть ее пышную грудь. В описании знаменитость отметила, что решила попозировать в перерывах между активным отдыхом.

Строю из себя,в перерывах между рыбалкой😂Такой день🌸 В смысле, каждый... тут)А ночью рыбалка. Тоже каждой😂, - написала Астафьева.

Астафьева показала прелести в пляжном наряде
Астафьева показала прелести в пляжном наряде
instagram.com/da_astafieva

Астафьева показала прелести в пляжном наряде
Астафьева показала прелести в пляжном наряде
instagram.com/da_astafieva

К слову, Даша не зря говорила о рыбалке. В еще одной публикации она показала свой солидный улов.

Астафьева показала прелести в пляжном наряде
Астафьева показала прелести в пляжном наряде
instagram.com/da_astafieva

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Но больше комментариев от фолловеров, конечно, собрали фото в эффектном купальнике:

  • Статуэтка❤️❤️❤️👍👍👍
  • А ты че такая красивая ?🤔😍❤️
  • Даша, стройте на здоровье. Красота как она есть)
  • И строить не нужно, когда ты неимоверной красоты 😘
  • Девочка в красном! Как ты прекрасна! - написали в Сети.

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Теги: Даша Астафьева, фото в купальнике, фигура
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Источник: IVONA)bigmir.net

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