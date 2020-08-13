"Роковая женщина": Тина Кароль соблазнила снимком в пиджаке на голое тело
Одна из самых популярных украинских звезд шоубиза, певица и ведущая Тина Кароль продолжает радовать своих поклонников новыми кадрами из откровенных фотосессий.
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Так, на этот раз звезда поразила подписчиков соблазнительным нарядом и ярким макияжем. На своей странице в Инстаграм Кароль опубликовала снимок, где она запечатлена в черным пиджаке, который надела на голое тело. Свой образ она дополнила алой помадой и роскошными украшениями - серьгами, браслетом и цепочкой.
Пользователи Сети оставили множество комментариев под свежей фотографией:
- Очаровательная🔥😍
- Божественная💕
- Чёрная Пантера
- Роковая женщина 💍
- Одним взглядом убила 🔫🤤
- Идеал❤️
- Сладость♥️
- Безумно красивая 😍💔
- Эти глаза.... 😻💔
Ранее сообщалось, что Тина Кароль проехалась в киевском метро в прозрачной юбке.
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