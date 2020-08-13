"Роковая женщина": Тина Кароль соблазнила снимком в пиджаке на голое тело

Певица Тина Кароль поделилась кадром из новой фотосессии.

Одна из самых популярных украинских звезд шоубиза, певица и ведущая Тина Кароль продолжает радовать своих поклонников новыми кадрами из откровенных фотосессий.

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Так, на этот раз звезда поразила подписчиков соблазнительным нарядом и ярким макияжем. На своей странице в Инстаграм Кароль опубликовала снимок, где она запечатлена в черным пиджаке, который надела на голое тело. Свой образ она дополнила алой помадой и роскошными украшениями - серьгами, браслетом и цепочкой.

Пользователи Сети оставили множество комментариев под свежей фотографией:

Очаровательная🔥😍

Божественная💕

Чёрная Пантера

Роковая женщина 💍

Одним взглядом убила 🔫🤤

Идеал❤️

Сладость♥️

Безумно красивая 😍💔

Эти глаза.... 😻💔

Ранее сообщалось, что Тина Кароль проехалась в киевском метро в прозрачной юбке.

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