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"Роковая женщина": Тина Кароль соблазнила снимком в пиджаке на голое тело

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Певица Тина Кароль поделилась кадром из новой фотосессии.
"Роковая женщина": Тина Кароль соблазнила снимком в пиджаке на голое тело
"Роковая женщина": Тина Кароль соблазнила снимком в пиджаке на голое тело
instagram.com/tina_karol

Одна из самых популярных украинских звезд шоубиза, певица и ведущая Тина Кароль продолжает радовать своих поклонников новыми кадрами из откровенных фотосессий.

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Так, на этот раз звезда поразила подписчиков соблазнительным нарядом и ярким макияжем. На своей странице в Инстаграм Кароль опубликовала снимок, где она запечатлена в черным пиджаке, который надела на голое тело. Свой образ она дополнила алой помадой и роскошными украшениями - серьгами, браслетом и цепочкой.

Пользователи Сети оставили множество комментариев под свежей фотографией:

  • Очаровательная🔥😍
  • Божественная💕
  • Чёрная Пантера
  • Роковая женщина 💍
  • Одним взглядом убила 🔫🤤
  • Идеал❤️
  • Сладость♥️
  • Безумно красивая 😍💔
  • Эти глаза.... 😻💔

Ранее сообщалось, что Тина Кароль проехалась в киевском метро в прозрачной юбке.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: Ivоna bigmir)net

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