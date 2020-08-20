Певица Ани Лорак показала видео с отдыха, которое снял Филипп Киркоров.

"Так круто": Ани Лорак эффектно прокатилась на доске для серфинга - видео instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас строит карьеру в России, похвасталась перед фанами новым увлечением. Звезда показала, чем занимается во время отдыха на греческом острове Крит.

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На своей странице в Инстаграм 41-летняя артистка опубликовала короткое видео, где она впервые катается на доске для серфинга. В кадре также появилась 9-летняя дочь Ани - София Налчаджиолу. А судя по подписи, ролик снял российский певец и друг Лорак - Филипп Киркоров.

“Впервые в жизни встала на доску! 🌊 Так круто! Непередаваемые эмоции и адреналин! 😍 А самое главное - победа над собой! 🎥 Shooting by @fkirkorov“, - поделилась впечатлениями знаменитость.

Напомним, ранее Ани Лорак показала архивные фото с Миком Джаггером.

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