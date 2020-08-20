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"Так круто": Ани Лорак эффектно прокатилась на доске для серфинга - видео

Комментариев: 7
Певица Ани Лорак показала видео с отдыха, которое снял Филипп Киркоров.
"Так круто": Ани Лорак эффектно прокатилась на доске для серфинга - видео
"Так круто": Ани Лорак эффектно прокатилась на доске для серфинга - видео
instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас строит карьеру в России, похвасталась перед фанами новым увлечением. Звезда показала, чем занимается во время отдыха на греческом острове Крит.

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На своей странице в Инстаграм 41-летняя артистка опубликовала короткое видео, где она впервые катается на доске для серфинга. В кадре также появилась 9-летняя дочь Ани  - София Налчаджиолу. А судя по подписи, ролик снял российский певец и друг Лорак - Филипп Киркоров.

“Впервые в жизни встала на доску! 🌊 Так круто! Непередаваемые эмоции и адреналин! 😍 А самое главное - победа над собой! 🎥 Shooting by @fkirkorov“, - поделилась впечатлениями знаменитость.

Напомним, ранее Ани Лорак показала архивные фото с Миком Джаггером.

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Теги: Ани Лорак
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (7)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  21.08.2020, 23:52
Оценка:  +2
гость
эффектно докатилась, падла
гость  (аноним)  21.08.2020, 17:06
Оценка:  +1
гость
Оргазм был?
гость  (аноним)  21.08.2020, 16:45
Оценка:  +3
гость
"на греческом острове Крит"

А Крым как-же? Там быдло ждет кацапо-туриста с баблом, чтобы не сдохнуть к зиме!
гость  (аноним)  21.08.2020, 16:19
Оценка:  +1
гость
КУЕК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  21.08.2020, 16:19
Оценка:  +3
гость
Прокацапские СМИ, показывая таких холуев-приспособленцев, пытаются засрать мозги украинцам,
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод! Цель, - не дать уйти из под влияния Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской
гость  (аноним)  21.08.2020, 16:18
Оценка:  +2
гость
Литва законодательно запретила на своей территории трансляцию всех м0ск0витских телеканалов,
и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет!
М0ск0витов НАКУЙ!
гость  (аноним)  21.08.2020, 16:18
Оценка:  +3
гость
Падаль пркацапская!
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