"Так круто": Ани Лорак эффектно прокатилась на доске для серфинга - видео
Известная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас строит карьеру в России, похвасталась перед фанами новым увлечением. Звезда показала, чем занимается во время отдыха на греческом острове Крит.
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На своей странице в Инстаграм 41-летняя артистка опубликовала короткое видео, где она впервые катается на доске для серфинга. В кадре также появилась 9-летняя дочь Ани - София Налчаджиолу. А судя по подписи, ролик снял российский певец и друг Лорак - Филипп Киркоров.
“Впервые в жизни встала на доску! 🌊 Так круто! Непередаваемые эмоции и адреналин! 😍 А самое главное - победа над собой! 🎥 Shooting by @fkirkorov“, - поделилась впечатлениями знаменитость.
Напомним, ранее Ани Лорак показала архивные фото с Миком Джаггером.
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