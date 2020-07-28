Ностальгия: Ани Лорак показала архивные фото с Миком Джаггером

Украинская певица и лидер британской группы "Rolling Stones" сделали совместные кадры в начале 2000-х.

Украинская певица, участница “Евровидения 2008“ Ани Лорак, порадовала подписчиков архивными фотографиями из юности. 41-летняя артистка, которая сейчас живет в России, показала, какой была 20 лет назад.

Читай также: "Как Соня выросла": Дочка Лорак погуляла на дне рождения сына Киркорова

На своей странице в Инстаграм Лорак опубликовала подборку кадров, сделанных в начале 2000-х годов. На раритетных снимках исполнительница запечатлена с лидером легендарной английской рок-группы "Rolling Stones" Миком Джаггером. Ани вспомнила, как в начале творческой карьеры случайно встретилась с знаменитым артистом и взяла у него автограф. Поводом для обнародования этих кадров стал 77-й день рождения Джаггера.

“В начале моей творческой жизни, в одной из лондонских студий, судьба подарила мне встречу с настоящей легендой Миком Джаггером. Сегодня у основателя рок-музыки День рождения! Happy birthday @mickjagger! Rock'n Roll Forever! 🤟🏻“, - написала Лорак.

Ани Лорак показала архивные фото с Миком Джаггером Скриншот

Ани Лорак показала архивные фото с Миком Джаггером Скриншот

Напомним, ранее TAYANNA вспомнила, как ее возлюбленный ушел к Ани Лорак.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​