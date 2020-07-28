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Ностальгия: Ани Лорак показала архивные фото с Миком Джаггером

Комментариев: 2
Украинская певица и лидер британской группы "Rolling Stones" сделали совместные кадры в начале 2000-х.
Ностальгия: Ани Лорак показала архивные фото с Миком Джаггером
Ностальгия: Ани Лорак показала архивные фото с Миком Джаггером
instagram.com/anilorak

Украинская певица, участница “Евровидения 2008“ Ани Лорак, порадовала подписчиков архивными фотографиями из юности. 41-летняя артистка, которая сейчас живет в России, показала, какой была 20 лет назад.

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На своей странице в Инстаграм Лорак опубликовала подборку кадров, сделанных в начале 2000-х годов. На раритетных снимках исполнительница запечатлена с лидером легендарной английской рок-группы "Rolling Stones" Миком Джаггером. Ани вспомнила, как в начале творческой карьеры случайно встретилась с знаменитым артистом и взяла у него автограф. Поводом для обнародования этих кадров стал 77-й день рождения Джаггера.

“В начале моей творческой жизни, в одной из лондонских студий, судьба подарила мне встречу с настоящей легендой Миком Джаггером. Сегодня у основателя рок-музыки День рождения! Happy birthday @mickjagger! Rock'n Roll Forever! 🤟🏻“, - написала Лорак.

Ани Лорак показала архивные фото с Миком Джаггером
Ани Лорак показала архивные фото с Миком Джаггером
Скриншот

Ани Лорак показала архивные фото с Миком Джаггером
Ани Лорак показала архивные фото с Миком Джаггером
Скриншот

Напомним, ранее TAYANNA вспомнила, как ее возлюбленный ушел к Ани Лорак.

 

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Теги: Ани Лорак, Мик Джаггер
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  28.07.2020, 15:20
Оценка:  0
гость
ЛОРАК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  28.07.2020, 15:12
Оценка:  0
гость
"артистка, которая сейчас живет в России"

Гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы-ы !!!
Кацапские еблоиды, обломайтесь!
Рано или немного позднее, мы окончательно НАХ закроем границу! Ров, стена под напряжением, минные поля! 350-летнее "братство" или "адинарод" закончилось, сдохло! Теперича, еб.и.тесь сами!!!
гость  (аноним)  28.07.2020, 15:05
Оценка:  0
гость
НАХЕРА НАМ В УКРАИНЕ, ЭТИ НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ СОПЛИ КАКОЙ-ТО ПРОКАЦАПСКОЙ ПОТАСКУХИ!
КУЕК, ЗВЕЗДУЙ НА НОВОСИБИРСКУЮ ПТИЦЕФАБРИКУ И ТАМ ЗАШЕЙСЯ
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