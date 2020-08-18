Ани Лорак презентовала клип, в котором снялась ее 9-летняя дочь София (видео)

Украинская Ани Лорак выпустила новый клип на трек "Твоей любимой".

Известная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас строит карьеру в России, порадовала поклонников новой видеоработой. Артистка выпустила клип на трек “Твоей любимой“.

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Отметим, что саму песню Лорак презентовала в конце мая. А премьера клипа состоялась во вторник, 18 августа, на официальном ютуб-канале певицы. Режиссером ролика выступил Радислав Лукин, который ранее снял Ани Лорак клип “Обещаю“. В свежей видеоработе Ани впервые попробовала себя в роли рассказчика. А одну из главных ролей исполнила 9-летняя дочь певицы - София Налчаджиолу.

“София мечтает стать актрисой и с большим энтузиазмом поддержала идею сыграть роль в моем новом видео. Это ее первый настоящий актерский дебют! Она часто наблюдает за тем, как я работаю в кадре, но всегда оставалась по ту сторону камеры. Мне кажется, что ее время пришло. С первых же минут на площадке София настроилась на серьезную работу, подружилась со своим экранным возлюбленным и прекрасно вошла в образ своей героини“, - прокомментировала Ани Лорак.

Ани Лорак - Твоей любимой: смотреть клип онлайн

Напомним, ранее Ани Лорак показала архивные фото с Миком Джаггером.

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