Ани Лорак презентовала клип, в котором снялась ее 9-летняя дочь София (видео)
Известная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас строит карьеру в России, порадовала поклонников новой видеоработой. Артистка выпустила клип на трек “Твоей любимой“.
Читай также: Экс-“ВИА Гра“ Надежда Мейхер поразила новой стрижкой и пышным бюстом
Отметим, что саму песню Лорак презентовала в конце мая. А премьера клипа состоялась во вторник, 18 августа, на официальном ютуб-канале певицы. Режиссером ролика выступил Радислав Лукин, который ранее снял Ани Лорак клип “Обещаю“. В свежей видеоработе Ани впервые попробовала себя в роли рассказчика. А одну из главных ролей исполнила 9-летняя дочь певицы - София Налчаджиолу.
“София мечтает стать актрисой и с большим энтузиазмом поддержала идею сыграть роль в моем новом видео. Это ее первый настоящий актерский дебют! Она часто наблюдает за тем, как я работаю в кадре, но всегда оставалась по ту сторону камеры. Мне кажется, что ее время пришло. С первых же минут на площадке София настроилась на серьезную работу, подружилась со своим экранным возлюбленным и прекрасно вошла в образ своей героини“, - прокомментировала Ани Лорак.
Ани Лорак - Твоей любимой: смотреть клип онлайн
Напомним, ранее Ани Лорак показала архивные фото с Миком Джаггером.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил
СЛАВА ВСУ! КОТОРЫЕ УДОБРЯЮТ УКРАИНСКИЕ ЧЕРНОЗЕМЫ КАЦАПСКОЙ ПАДАЛЬЮ!
СЛАВА СТЕПАНУ БАНДЕРЕ!
Общее прошлое, общие достижения, общие победы - все это, должно быть смешано с говном, проклято, забыто
и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет!
М0ск0витов НАКУЙ!!!
Дык, не будем мешать этой прокацапской потаскухе, строить карьеру на ипучем кацапстане! Пошла накуй
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!