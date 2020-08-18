Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ани Лорак презентовала клип, в котором снялась ее 9-летняя дочь София (видео)

Комментариев: 5
Украинская Ани Лорак выпустила новый клип на трек "Твоей любимой".
Ани Лорак презентовала клип, в котором снялась ее 9-летняя дочь София (видео)
Ани Лорак презентовала клип, в котором снялась ее 9-летняя дочь София (видео)
Скриншот из видео

Известная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас строит карьеру в России, порадовала поклонников новой видеоработой. Артистка выпустила клип на трек “Твоей любимой“.

Читай также: Экс-“ВИА Гра“ Надежда Мейхер поразила новой стрижкой и пышным бюстом

Отметим, что саму песню Лорак презентовала в конце мая. А премьера клипа состоялась во вторник, 18 августа, на официальном ютуб-канале певицы. Режиссером ролика выступил Радислав Лукин, который ранее снял Ани Лорак клип “Обещаю“. В свежей видеоработе Ани впервые попробовала себя в роли рассказчика. А одну из главных ролей исполнила 9-летняя дочь певицы - София Налчаджиолу.

“София мечтает стать актрисой и с большим энтузиазмом поддержала идею сыграть роль в моем новом видео. Это ее первый настоящий актерский дебют! Она часто наблюдает за тем, как я работаю в кадре, но всегда оставалась по ту сторону камеры. Мне кажется, что ее время пришло. С первых же минут на площадке София настроилась на серьезную работу, подружилась со своим экранным возлюбленным и прекрасно вошла в образ своей героини“, - прокомментировала Ани Лорак.

Ани Лорак - Твоей любимой: смотреть клип онлайн

Напомним, ранее Ани Лорак показала архивные фото с Миком Джаггером.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ани Лорак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  18.08.2020, 15:03
Оценка:  0
гость
СЛАВА УКРАИНЕ!
СЛАВА ВСУ! КОТОРЫЕ УДОБРЯЮТ УКРАИНСКИЕ ЧЕРНОЗЕМЫ КАЦАПСКОЙ ПАДАЛЬЮ!
СЛАВА СТЕПАНУ БАНДЕРЕ!
гость  (аноним)  18.08.2020, 15:01
Оценка:  0
гость
Украинцам необходимо раз и навсегда разорвать оставшиеся контакты, связи, отношения с м0ск0витскими еблоидами!
Общее прошлое, общие достижения, общие победы - все это, должно быть смешано с говном, проклято, забыто
гость  (аноним)  18.08.2020, 14:57
Оценка:  0
гость
Литва законодательно запретила на своей территории трансляцию всех м0ск0витских телеканалов,
и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет!
М0ск0витов НАКУЙ!!!
гость  (аноним)  18.08.2020, 14:56
Оценка:  0
гость
"которая сейчас строит карьеру в России"

Дык, не будем мешать этой прокацапской потаскухе, строить карьеру на ипучем кацапстане! Пошла накуй
гость  (аноним)  18.08.2020, 14:54
Оценка:  0
гость
КУЕК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь