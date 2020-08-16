"Хочу много таких": Тодоренко засветилась в коллекционном авто
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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко поделилась с подписчиками своей заветной мечтой. В Инстаграм знаменитость опубликовала новое фото, на котором позирует в коллекционном раритетном автомобиле. Одета Регина в трендовый топ с крупными горохами, а дополняет образ яркая помада морковного оттенка.
В описании Регина отметила, что хотела бы собрать коллекцию старинных машин.
Люблю ретрокар!
Когда я вырасту, у меня обязательно будет своя собственная коллекция таких машинок.
Любите раритетный автомобиль? - написала Тодоренко.
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