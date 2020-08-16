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"Хочу много таких": Тодоренко засветилась в коллекционном авто

Комментариев: 5
Телеведущая показала снимок в раритетной машине и написала о намерении собрать несколько экземпляров .

Регина Тодоренко показала эффектное фото в стильном авто
Регина Тодоренко показала эффектное фото в стильном авто
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко поделилась с подписчиками своей заветной мечтой. В Инстаграм знаменитость опубликовала новое фото, на котором позирует в коллекционном раритетном автомобиле. Одета Регина в трендовый топ с крупными горохами, а дополняет образ яркая помада морковного оттенка.

В описании Регина отметила, что хотела бы собрать коллекцию старинных машин.

Люблю ретрокар!
Когда я вырасту, у меня обязательно будет своя собственная коллекция таких машинок.
Любите раритетный автомобиль? - написала Тодоренко.

Регина Тодоренко показала эффектное фото в стильном авто
Регина Тодоренко показала эффектное фото в стильном авто
instagram.com/reginatodorenko

Ранее мы писали, что жена Монатика показала ноги в наряде с дерзким разрезом. 

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Теги: Регина Тодоренко, авто
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (5)
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andrei250181    17.08.2020, 00:38
Оценка:  0
andrei250181
Овца
гость  (аноним)  17.08.2020, 00:36
Оценка:  0
гость
РЕГИНА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  16.08.2020, 22:30
Оценка:  0
гость
Прокацапская потаскуха, пошла накуй!!!!!!!!!!!!
гость  (аноним)  16.08.2020, 21:36
Оценка:  0
гость
Видать, хуёвы дела у Регинки, скоро пенсионеров в Крыму стане обслуживать.
nelci    16.08.2020, 22:19
Оценка:  0
nelci
Тоже имею раритетную топ помаду яркого цвета ,трендовые шорты с дырками, правда авто смогла позволить только мазду пятилетку...
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