"Хочу много таких": Тодоренко засветилась в коллекционном авто

Телеведущая показала снимок в раритетной машине и написала о намерении собрать несколько экземпляров .

Регина Тодоренко показала эффектное фото в стильном авто instagram.com/reginatodorenko

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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко поделилась с подписчиками своей заветной мечтой. В Инстаграм знаменитость опубликовала новое фото, на котором позирует в коллекционном раритетном автомобиле. Одета Регина в трендовый топ с крупными горохами, а дополняет образ яркая помада морковного оттенка.

В описании Регина отметила, что хотела бы собрать коллекцию старинных машин.

Люблю ретрокар!

Когда я вырасту, у меня обязательно будет своя собственная коллекция таких машинок.

Любите раритетный автомобиль? - написала Тодоренко.

Регина Тодоренко показала эффектное фото в стильном авто instagram.com/reginatodorenko

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