Турецкая актриса Мерьем Узерли поразила горячими снимками
Читай также: Горячий кадр: Клаудия Шиффер засветила грудь на архивном фото
Турецкая актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Роксолану в сериале “Великолепный век“, поразила откровенной фотосессией.
В Инстаграм звезда добавила подборку черно-белых фото, на которых позирует в полупрозрачном платье с глубоком декольте. Актриса сидит на берегу водоема в необычном кресле с тонкими ножками.
На одном из фото звезды почти целиком видна ее пышная грудь.
Снимки Мерьем оставила беж подписи, добавив только эмоджи “фотокамеру“.
Снимки Мерьем в Сети набрали множество лайков и восторженных комментариев. В частности, фолловеры отметили, что Мэриам изменилась к лучшему, да так, что сложно ее узнать.
Ранее мы писали, что Даша Астафьева позировала топлес.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил