Турецкая актриса Мерьем Узерли поразила горячими снимками

Мерьем Узерли показала горячие кадры из новой фотосессии на берегу водоема.

Турецкая актриса показала пикантные фото instagram.com/meryemuzerlimeryem

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Турецкая актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Роксолану в сериале “Великолепный век“, поразила откровенной фотосессией.

В Инстаграм звезда добавила подборку черно-белых фото, на которых позирует в полупрозрачном платье с глубоком декольте. Актриса сидит на берегу водоема в необычном кресле с тонкими ножками.

На одном из фото звезды почти целиком видна ее пышная грудь.

Снимки Мерьем оставила беж подписи, добавив только эмоджи “фотокамеру“.

Турецкая актриса показала пикантные фото instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецкая актриса показала пикантные фото instagram.com/meryemuzerlimeryem

Снимки Мерьем в Сети набрали множество лайков и восторженных комментариев. В частности, фолловеры отметили, что Мэриам изменилась к лучшему, да так, что сложно ее узнать.

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