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Турецкая актриса Мерьем Узерли поразила горячими снимками

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Мерьем Узерли показала горячие кадры из новой фотосессии на берегу водоема.

Турецкая актриса показала пикантные фото
Турецкая актриса показала пикантные фото
instagram.com/meryemuzerlimeryem

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Турецкая актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Роксолану в сериале “Великолепный век“, поразила откровенной фотосессией.
В Инстаграм звезда добавила подборку черно-белых фото, на которых позирует в полупрозрачном платье с глубоком декольте. Актриса сидит на берегу водоема в необычном кресле с тонкими ножками.
На одном из фото звезды почти целиком видна ее пышная грудь.

Снимки Мерьем оставила беж подписи, добавив только эмоджи “фотокамеру“.

Турецкая актриса показала пикантные фото
Турецкая актриса показала пикантные фото
instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецкая актриса показала пикантные фото
Турецкая актриса показала пикантные фото
instagram.com/meryemuzerlimeryem

Снимки Мерьем в Сети набрали множество лайков и восторженных комментариев. В частности, фолловеры отметили, что Мэриам изменилась к лучшему, да так, что сложно ее узнать.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева позировала топлес.

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Теги: мерьем узерли, грудь, пикантные фото
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Источник: ivona)bigmir.net

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