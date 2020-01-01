Горячий кадр: Клаудия Шиффер засветила грудь на архивном фото
Супермодель Клаудия Шиффер показала пикантное фото накануне своего 50-летия .
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Немецкая супермодель, киноактриса, продюсер Клаудия Шиффер, которая была мега-популярной в 90-тые годы, поразила сеть сексуальным архивным фото.
Суперзвезда опубликовала на своей странице в сети Инстаграм чёрно-белый снимок, на котором позирует топлес на фоне океанских волн. Знаменитость прикрывает сосочки локтями и зажимает руки бедрами.
Снимок Клаудия добавила по случаю дня рождения его автора, фотографа Герба Ритца.
В 2020 года супермодель и актриса прекрасно выглядит в свои 49 лет и активно ведет свою фотоисторию, чем постоянно радует поклонников.
Напомним, что 25 августа звезда будет праздновать свой 50-летний юбилей.
Ранее мы писали, что Даша Астафьева позировала топлес.
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