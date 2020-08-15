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"Сложно подобрать слова": Астафьева соблазнила снимком без бюстгальтера

Комментариев: 1
Даша Астафьева снялась на фоне шкафа с книгами в провокационных нарядах.

Астафьева позировала без белья
Астафьева позировала без белья
instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица, модель Даша Астафьева частенько эпатирует публику смелыми фото. Однако на этот раз звезда превзошла сама себя, добавив в Инстаграм откровенные снимки на фоне книжных шкафов.

На одном из фото Даша позирует в расстегнутом брючном костюме, из-под которого видно белье. на втором снимке она снялась без бюстгальтера, демонстрируя длинные стройные ноги в сексуальных чулках с поясом.

Все совпало , сложно подбирать слова..., - подписала фото Астафьева.

Астафьева позировала без белья
Астафьева позировала без белья
instagram.com/da_astafieva

Астафьева позировала без белья
Астафьева позировала без белья
instagram.com/da_astafieva

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Фолловеры выразили свой восторг в комментариях:

  • Да слов просто нееееет 😭😍
  • Ну два пальца в рот( как же карантин, Дарья Викторовна ?)
  • Шик!Блеск!!!🔥🔥
  • Не хочу быть сильной ,я женщина ты бог,но быть красивой,мой королевский долг )))
  • Дашаааааааа что Вы делаете со мноооойййй🤤🤤🤤🤤, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер поразила обнаженной фотосессией.

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Теги: Даша Аставфьева, фото в белье
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.08.2020, 11:03
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