"Сложно подобрать слова": Астафьева соблазнила снимком без бюстгальтера

Даша Астафьева снялась на фоне шкафа с книгами в провокационных нарядах.

Астафьева позировала без белья instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица, модель Даша Астафьева частенько эпатирует публику смелыми фото. Однако на этот раз звезда превзошла сама себя, добавив в Инстаграм откровенные снимки на фоне книжных шкафов.

На одном из фото Даша позирует в расстегнутом брючном костюме, из-под которого видно белье. на втором снимке она снялась без бюстгальтера, демонстрируя длинные стройные ноги в сексуальных чулках с поясом.

Все совпало , сложно подбирать слова..., - подписала фото Астафьева.

Астафьева позировала без белья instagram.com/da_astafieva

Астафьева позировала без белья instagram.com/da_astafieva

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Фолловеры выразили свой восторг в комментариях:

Да слов просто нееееет 😭😍

Ну два пальца в рот( как же карантин, Дарья Викторовна ?)

Шик!Блеск!!!🔥🔥

Не хочу быть сильной ,я женщина ты бог,но быть красивой,мой королевский долг )))

Дашаааааааа что Вы делаете со мноооойййй🤤🤤🤤🤤, - написали в Сети.

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