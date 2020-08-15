"Сложно подобрать слова": Астафьева соблазнила снимком без бюстгальтера
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Украинская певица, модель Даша Астафьева частенько эпатирует публику смелыми фото. Однако на этот раз звезда превзошла сама себя, добавив в Инстаграм откровенные снимки на фоне книжных шкафов.
На одном из фото Даша позирует в расстегнутом брючном костюме, из-под которого видно белье. на втором снимке она снялась без бюстгальтера, демонстрируя длинные стройные ноги в сексуальных чулках с поясом.
Все совпало , сложно подбирать слова..., - подписала фото Астафьева.
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Фолловеры выразили свой восторг в комментариях:
- Да слов просто нееееет 😭😍
- Ну два пальца в рот( как же карантин, Дарья Викторовна ?)
- Шик!Блеск!!!🔥🔥
- Не хочу быть сильной ,я женщина ты бог,но быть красивой,мой королевский долг )))
- Дашаааааааа что Вы делаете со мноооойййй🤤🤤🤤🤤, - написали в Сети.
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