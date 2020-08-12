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Елена-Кристина Лебедь показала, как реагирует на комментарии про анорексию

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Звезда “Аферистов в Сетях“ Елена-Кристина Лебедь показала свежее фото в купальнике.
Елена-Кристина Лебедь показала, как реагирует на комментарии про анорексию
Елена-Кристина Лебедь показала, как реагирует на комментарии про анорексию
instagram.com/elena_kristina_lebed

Звезда проекта “Аферисты в Сетях“ Елена-Кристина Лебедь, которая сейчас вместе со своим возлюбленным, бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко отдыхает в Херсонской области, поделилась новым фото в купальнике.

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На этот раз тележурналистка устроила фотосессию на яхте и опубликовала два кадра на своей странице в Инстаграм. Лебедь позировала в оригинальном купальнике телесного цвета с черными узорами и в модных солнцезащитных очках. 

“Первое фото: комменты про анорексию🤪🤪
Второе фото: мое отношение к ним 🤘🤘🤘💃💃💃“, - с юмором подписала фото телезвезда.

Ранее сообщалось, что Елена-Кристина Лебедь поймала преступника, который колол прохожих иглой с ядом.

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Теги: Елена-Кристина Лебедь
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Источник: Ivоna bigmir)net

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