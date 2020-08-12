В коротком топе и мини-юбке: Леся Никитюк поразила стильным нарядом
Звезда проектов “ЛеМаршрутка“, “Кто сверху?“, “Кто против блондинок?“, популярная украинская ведущая Леся Никитюк продолжает делиться с подписчиками снимками, где она демонстрирует модные образы.
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Так, на своей странице в Инстаграм артистка поделилась свежими кадрами с родного Хмельницкого. На фото Никитюк предстала в стильном голубом костюме во дворе своего дома. На ведущей был короткий топ с длинными рукавами и мини-юбка. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги Леси.
“🦋🦋🦋 Sweet home🏡 Як то кажуть кроля купила, палатку зібрала, можна й на Київ“, - с юмором подписала новые кадры Никитюк.
Напомним, ранее Леся Никитюк снялась на фоне раздетого мужчины.
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