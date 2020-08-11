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Что посмотреть в Одесской области: ТОП-3 места от Леси Никитюк

Комментариев: 1
Ведущая "ЛеМаршрутки" Леся Никитюк знает, где находится украинская Амазонка и как попасть в Болгарию, не покидая Украину.
Что посмотреть в Одесской области: ТОП-3 места от Леси Никитюк
Что посмотреть в Одесской области: ТОП-3 места от Леси Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

С чем у вас ассоциируется Одесская область? Море, песок, креветки, в общем – типичный пляжный отдых. Но Бессарабия может удивить не только этим. Здесь есть река, похожая на Амазонку, здесь можно попробовать французский деликатес с украинскими нотками, услышать болгарскую речь и почувствовать себя Николаем Коперником. Где? Уникальными местами поделилась ведущая «Le Маршрутки» Леся Никитюк, которую Новый канал отправил исследовать Украину.

Украинская Амазонка

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Городок Вилково на границе с Румынией сравнивают с Венецией. Вместо дорог – каналы реки Дунай, а местные мечтают не Porshe купить, а хорошую моторную лодку. Правда, на Венецию Вилково похож разве что расположением на воде. А так – цвет Дуная и его растительность больше напоминают экзотическую Амазонку. Но, слава Богу, вас не утащит крокодил и не укусят пираньи.  Можно спокойно плавать на лодке, наслаждаясь шикарным видом. Еще здесь местные едят настоящие деликатесы – жабьи лапки. Лягушек вылавливают прямо из канала и жарят в кляре. Мясо похоже то ли на курицу, то ли рыбу – очень вкусное.

Что посмотреть в Одесской области
Что посмотреть в Одесской области
Пресс-служба

Болгария в Бессарабии

Почувствовать себя заграницей можно, не выезжая за пределы Украины. Достаточно в середине августа попасть на праздник «Хасан-Батырски мегдан» в село Виноградное. Во время веселья вы услышите иностранную речь чаще родной. Дело в том, что Виноградное – деревня этнических болгар. На национальном празднике не поют «Ти ж мене підманула» и не подают вареники. Здесь предложат блюда национальной болгарской кухни и закружат в зажигательных болгарских народных танцах. Южный народ, что тут сказать.    

Уединиться со звездами

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Среди огородов и деревенских домиков села Маяки скрывается необычное здание - самый большой телескоп в Украине. Мечтаете почувствовать себя Николаем Коперником, который часами всматривался в звездное небо через телескоп? Вам сюда. Правда выйдет Коперник на новый манер. Дело в том, что в современных телескопах на звезды смотрит камера, а астрономы уже получают снимки на компьютере. Никакой романтики. Но хоть раз в жизни увидеть телескоп такого размера все же стоит.

Что посмотреть в Одесской области
Что посмотреть в Одесской области
Пресс-служба

Напомним, ранее Леся Никитюк снялась на фоне раздетого мужчины.

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Теги: путешествия, ЛеМаршрутка, Леся Никитюк, Одесса
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.08.2020, 15:05
Оценка:  0
гость
Привычку Леси кругосветно блядовать не сдержал даже мировой карантин, вот она и светит писей внутри Украины!
гость  (аноним)  11.08.2020, 14:30
Оценка:  0
гость
Эта бабенка, говорящая на суржике, уже научилась грамотно разговаривать? Или еще нет?
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