Марина Боржемская поразила рельефным прессом в бикини

Тренер "Зважених і щасливих" Марина Боржемская продемонстрировала результат работы над собой .

Боржемская поразила кадром в купальнике instagram.com/uzelkova.marina

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Тренер проекта “Зважені і щасливі“ Марина Боржемская показала спортивную фигуру в купальнике. В Инстаграм 40-летняя звезда разметила снимок в красном бикини, позволяющем рассмотреть ее рельефные мышцы и женственные изгибы.

Таким эффектным фото Боржемская напомнила о своей программе для женщин для совершенствования тела.

Кто со мной в команду работать над лучшей версией себя? Старт 21-дневной программы похудения уже завтра🔥 ставь +++ и я лично пришлю тебе условия 🙌, - написала Боржемская.

Боржемская поразила кадром в купальнике instagram.com/uzelkova.marina

Фолловеры в комментариях отметили, что фигура Марины просто "огонь" и массово записываются на курс.

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