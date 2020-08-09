Марина Боржемская поразила рельефным прессом в бикини
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Тренер проекта “Зважені і щасливі“ Марина Боржемская показала спортивную фигуру в купальнике. В Инстаграм 40-летняя звезда разметила снимок в красном бикини, позволяющем рассмотреть ее рельефные мышцы и женственные изгибы.
Таким эффектным фото Боржемская напомнила о своей программе для женщин для совершенствования тела.
Кто со мной в команду работать над лучшей версией себя? Старт 21-дневной программы похудения уже завтра🔥 ставь +++ и я лично пришлю тебе условия 🙌, - написала Боржемская.
Фолловеры в комментариях отметили, что фигура Марины просто "огонь" и массово записываются на курс.
Ранее мы писали, что Дорофеева поразила фигурой в откровенном бикини.
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