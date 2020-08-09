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Марина Боржемская поразила рельефным прессом в бикини

Комментариев: 2
Тренер "Зважених і щасливих" Марина Боржемская продемонстрировала результат работы над собой .

Боржемская поразила кадром в купальнике
Боржемская поразила кадром в купальнике
instagram.com/uzelkova.marina

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Тренер проекта “Зважені і щасливі“ Марина Боржемская показала спортивную фигуру в купальнике. В Инстаграм 40-летняя звезда разметила снимок в красном бикини, позволяющем рассмотреть ее рельефные мышцы и женственные изгибы.

Таким эффектным фото Боржемская напомнила о своей программе для женщин для совершенствования тела.

Кто со мной в команду работать над лучшей версией себя? Старт 21-дневной программы похудения уже завтра🔥 ставь +++ и я лично пришлю тебе условия 🙌, - написала Боржемская.

Боржемская поразила кадром в купальнике
Боржемская поразила кадром в купальнике
instagram.com/uzelkova.marina

Фолловеры в комментариях отметили, что фигура Марины просто "огонь" и массово записываются на курс.

Ранее мы писали, что Дорофеева поразила фигурой в откровенном бикини. 

 

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Теги: Марина Боржемская, фото в купальниках, зваженi та щасливi
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.08.2020, 14:25
Оценка:  0
гость
Лучше все бы эти горе-тренеры снимки мрт позвоночника своего демонстрировали и УЗИ органов.
гость  (аноним)  09.08.2020, 14:23
Оценка:  0
гость
Где сиськи ?
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