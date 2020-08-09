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Сексапильная Каменских не удержала грудь в летнем наряде

Комментариев: 1
Певица Настя Каменских записала видео около своего дома .

Каменских покорила домашним образом в купальнике
Каменских покорила домашним образом в купальнике
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских частенько записывает для соцсетей короткие видео, снятые около их с мужем частного дома. Так, на этот раз звезда показала кадры, на которых появилась в купальнике со звериным принтом и коротеньких джинсовых шортах. Откровенный наряд позволяет рассмотреть не только стройные ножки Насти, но и частично оголяет ее пышную грудь, которая буквально не вмещается в купальник.

В кадре Каменских выплескивает воду из миски. С помощью видео-эффекта вода в ролике заливается назад в емкость.

Снимает видео, очевидно, супруг Насти - продюсер, рэпер Потап.

Свежий способ начать день💦
Доброе утро, мир, - подписала публикацию Каменских.

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Фолловеры похвалили формы Насти, однако возмутились, что звезда снова показывает язык:

  • Опять этот язык🤦‍♀️ ну вот все хорошо но это...
  • Восхищаюсь твоей красотой
  • Секси
  • Настя, спасибо Вам за позитив!!! - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала горячие фото в купальнике.

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Теги: Настя Каменских, фото в купальнике
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  09.08.2020, 12:52
Оценка:  -1
гость
НАСТЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ! АМИНЬ!
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