Сексапильная Каменских не удержала грудь в летнем наряде
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Певица Настя Каменских частенько записывает для соцсетей короткие видео, снятые около их с мужем частного дома. Так, на этот раз звезда показала кадры, на которых появилась в купальнике со звериным принтом и коротеньких джинсовых шортах. Откровенный наряд позволяет рассмотреть не только стройные ножки Насти, но и частично оголяет ее пышную грудь, которая буквально не вмещается в купальник.
В кадре Каменских выплескивает воду из миски. С помощью видео-эффекта вода в ролике заливается назад в емкость.
Снимает видео, очевидно, супруг Насти - продюсер, рэпер Потап.
Свежий способ начать день💦
Доброе утро, мир, - подписала публикацию Каменских.
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Фолловеры похвалили формы Насти, однако возмутились, что звезда снова показывает язык:
- Опять этот язык🤦♀️ ну вот все хорошо но это...
- Восхищаюсь твоей красотой
- Секси
- Настя, спасибо Вам за позитив!!! - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Настя Каменских показала горячие фото в купальнике.
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