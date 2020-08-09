Сексапильная Каменских не удержала грудь в летнем наряде

Певица Настя Каменских записала видео около своего дома .

Каменских покорила домашним образом в купальнике instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских частенько записывает для соцсетей короткие видео, снятые около их с мужем частного дома. Так, на этот раз звезда показала кадры, на которых появилась в купальнике со звериным принтом и коротеньких джинсовых шортах. Откровенный наряд позволяет рассмотреть не только стройные ножки Насти, но и частично оголяет ее пышную грудь, которая буквально не вмещается в купальник.

В кадре Каменских выплескивает воду из миски. С помощью видео-эффекта вода в ролике заливается назад в емкость.

Снимает видео, очевидно, супруг Насти - продюсер, рэпер Потап.

Свежий способ начать день💦

Доброе утро, мир, - подписала публикацию Каменских.

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Фолловеры похвалили формы Насти, однако возмутились, что звезда снова показывает язык:

Опять этот язык🤦‍♀️ ну вот все хорошо но это...

Восхищаюсь твоей красотой

Секси

Настя, спасибо Вам за позитив!!! - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала горячие фото в купальнике.

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