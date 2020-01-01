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Невероятно красивая: Дорофеева засветила фигуру в откровенном бикини

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Певица Надя Дорофеева показала кадр из домашнего бассейна .

Дорофеева похвасталась стройной фигурой в купальнике
Дорофеева похвасталась стройной фигурой в купальнике
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная певица, участница дуэта “Время и стекло“ Надя Дорофеева очаровала Сеть снимком в купальнике. В Инстаграм звезда разметила черно-белый кадр, сделанный в крытом домашнем бассейне. Надя позирует в бикини с анималистическим и цветочным орнаментом, а волосы звезда подобраны наверх и выбиваются из прически нежными локонами.

Дорофеева в кадре удивленно смотрит под ноги в воду.

Надя Дорофеева позировала в домашнем бассейне
Надя Дорофеева позировала в домашнем бассейне
instagram.com/nadyadorofeeva

Похоже, звезда активно наслаждается летом и солнцем, не покидая приделов своего дома.

Так, на днях Надя запостила кадр, на котором загорает на приусадебном участке.

Лета так осталось мало 😔, - написала Дорофеева.

Дорофеева загорала около дома
Дорофеева загорала около дома
instagram.com/nadyadorofeeva

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Фолловеры похвалили фигуру Додо. К слову, в комментариях отметили, что Наде пора заканчивать с тутушками.

  • Надь, с татуировками уже немного перебор. Ты и так прекрасна.
  • On the top 🔝🔥
  • Красотка 💓
  • Лучшая😍
  • Ч/б фото 😍🔥
  • Невероятно красивая😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар засветилась в купальнике на видео.

 

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Теги: Надя Дорофеева, фото в купальнике, бикини
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Источник: IVONA)bigmir.net

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