Невероятно красивая: Дорофеева засветила фигуру в откровенном бикини
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Популярная певица, участница дуэта “Время и стекло“ Надя Дорофеева очаровала Сеть снимком в купальнике. В Инстаграм звезда разметила черно-белый кадр, сделанный в крытом домашнем бассейне. Надя позирует в бикини с анималистическим и цветочным орнаментом, а волосы звезда подобраны наверх и выбиваются из прически нежными локонами.
Дорофеева в кадре удивленно смотрит под ноги в воду.
Похоже, звезда активно наслаждается летом и солнцем, не покидая приделов своего дома.
Так, на днях Надя запостила кадр, на котором загорает на приусадебном участке.
Лета так осталось мало 😔, - написала Дорофеева.
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Фолловеры похвалили фигуру Додо. К слову, в комментариях отметили, что Наде пора заканчивать с тутушками.
- Надь, с татуировками уже немного перебор. Ты и так прекрасна.
- On the top 🔝🔥
- Красотка 💓
- Лучшая😍
- Ч/б фото 😍🔥
- Невероятно красивая😍, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Екатерина Кухар засветилась в купальнике на видео.
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