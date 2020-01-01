Невероятно красивая: Дорофеева засветила фигуру в откровенном бикини

Певица Надя Дорофеева показала кадр из домашнего бассейна .

Дорофеева похвасталась стройной фигурой в купальнике instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная певица, участница дуэта “Время и стекло“ Надя Дорофеева очаровала Сеть снимком в купальнике. В Инстаграм звезда разметила черно-белый кадр, сделанный в крытом домашнем бассейне. Надя позирует в бикини с анималистическим и цветочным орнаментом, а волосы звезда подобраны наверх и выбиваются из прически нежными локонами.

Дорофеева в кадре удивленно смотрит под ноги в воду.

Надя Дорофеева позировала в домашнем бассейне instagram.com/nadyadorofeeva

Похоже, звезда активно наслаждается летом и солнцем, не покидая приделов своего дома.

Так, на днях Надя запостила кадр, на котором загорает на приусадебном участке.

Лета так осталось мало 😔, - написала Дорофеева.

Дорофеева загорала около дома instagram.com/nadyadorofeeva

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Фолловеры похвалили фигуру Додо. К слову, в комментариях отметили, что Наде пора заканчивать с тутушками.

Надь, с татуировками уже немного перебор. Ты и так прекрасна.

On the top 🔝🔥

Красотка 💓

Лучшая😍

Ч/б фото 😍🔥

Невероятно красивая😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар засветилась в купальнике на видео.

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