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Хочу другого: Кэмерон Диас бросает карьеру

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Актриса Кэмерон Диас объяснила, что натолкнуло ее на мысль попрощаться с Голливудом .

Камерон Диас призналась, почему бросает Голливуд
Камерон Диас призналась, почему бросает Голливуд
depositphotos.com

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Знаменитая актриса Голливуда Кэмерон Диас больше не хочет сниматься в кино, она соскучилась по радостям повседневной жизни. Возможно, на это решение повлияло то, что в этом году она впервые стала матерью. Последний фильм с участием суперзвезды вышел в 2015 году.

В недавней беседе с коллегой по звёздному цеху и близкой подругой Гвинет Пэлтроу, Кэмерон Диас рассказала, что стало причиной прощания с Голливудом.

После того, как она решила сделать паузу в своем мегаактивном ритме и посмотреть на собственную жизнь, Кэмерон начала уделять больше времени себе и своим близким.

Когда ты снимаешься в фильмах, ты принадлежишь им. Ты месяцами проводишь там по 12:00 в день, и в результате у тебя больше ни на что не остается времени. Странно говорить такое, я знаю ты поймешь, но многие люди не поймут. Было невыносимо работать на таком уровне и постоянно быть на виду ... - сказала в эфире Кэмерон. -

Я не оставила места для личной жизни. Все свободное время посвящалось работе и съемкам. 

Звезда экрана поняла, что отдала часть своей жизни другим людям. Теперь она настроена сосредоточиться на семье и получать удовольствие от обычных человеческих радостей. 

Ранее мы писали, что Кэмерон Диас впервые стала матерью.

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Теги: Камерон Диаз, завершение карьеры
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Источник: IVONA)bigmir.net

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