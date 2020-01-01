Хочу другого: Кэмерон Диас бросает карьеру

Актриса Кэмерон Диас объяснила, что натолкнуло ее на мысль попрощаться с Голливудом .

Камерон Диас призналась, почему бросает Голливуд depositphotos.com

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Знаменитая актриса Голливуда Кэмерон Диас больше не хочет сниматься в кино, она соскучилась по радостям повседневной жизни. Возможно, на это решение повлияло то, что в этом году она впервые стала матерью. Последний фильм с участием суперзвезды вышел в 2015 году.

В недавней беседе с коллегой по звёздному цеху и близкой подругой Гвинет Пэлтроу, Кэмерон Диас рассказала, что стало причиной прощания с Голливудом.

После того, как она решила сделать паузу в своем мегаактивном ритме и посмотреть на собственную жизнь, Кэмерон начала уделять больше времени себе и своим близким.

Когда ты снимаешься в фильмах, ты принадлежишь им. Ты месяцами проводишь там по 12:00 в день, и в результате у тебя больше ни на что не остается времени. Странно говорить такое, я знаю ты поймешь, но многие люди не поймут. Было невыносимо работать на таком уровне и постоянно быть на виду ... - сказала в эфире Кэмерон. - Я не оставила места для личной жизни. Все свободное время посвящалось работе и съемкам.

Звезда экрана поняла, что отдала часть своей жизни другим людям. Теперь она настроена сосредоточиться на семье и получать удовольствие от обычных человеческих радостей.

Ранее мы писали, что Кэмерон Диас впервые стала матерью.

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