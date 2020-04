"Мне нравится быть матерью": Камерон Диас рассказала, как изменилась ее жизнь

Кинозвезда призналась, как проводит время с мужем и маленькой дочерью на карантине.

Всемирно известная американская актриса и модель Камерон Диас впервые рассказала, как поменялась ее жизнь после рождения дочери. 47-летняя артистка впервые стала мамой 30 декабря 2019 года.

Как сообщает издание The Daily Mail, звезда приняла участие в прямом эфире в Instagram своей подруги, основательницы портала Who What Wear Кэтрин Пауэр. Во время разговора Камерон призналась, что уже давно живет как на карантине. Актриса редко появляется на публике, потому что все свое время она уделяет дочери. Звезда отметила, что единственное отличие - это то, что до объявления пандемии к ней часто заходили в гости друзья.

“Я, в принципе, уже давно живу жизнью на карантине, потому что моей дочке три с половиной месяца, и моя жизнь в последнее время крутится вокруг нее и не богата громкими событиями. Но если раньше ко мне хотя бы приходили в гости друзья, то теперь я вообще ни с кем не вижусь. Вообще это довольно мило - чувствовать себя в таком пузыре родного дома, с мужем, ребенком и готовкой. Но, конечно, это немного безумие, что никуда нельзя выйти“, - поделилась Диас.

Кроме того, знаменитость заявила, что ей нравится быть мамой. Актриса отметила, что очень рада, что завела ребенка именно с Бенджи Мэдденом.

“Мне нравится быть матерью. Это лучшая часть моей жизни. Я так благодарна и так счастлива, и это лучшее, что со мной случалось. Я рада, что сделала это с Бенджи. Мы прекрасно проводим время. Я просто в восторге и не могу в это поверить“, - сказала Камерон.

