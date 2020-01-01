Кинозвезда: Леся Никитюк стала дочерью бога грома
Читай также: Новая фотосессия: Санина показала горячий образ без белья
Популярная телеведущая Леся Никитюк решила попробовать себя в роли кинозвезды - и для этого сама себе устроила пробы. В Инстаграм знаменитость выставила яркое фото, на котором предстала в образе героини славянских легенд, дочери громовержца Перуна - Магуры. Леся позирует с факелом в руке и макияжем с огненными рисунками. В описании звезда отметила, что на образ ее вдохновили Карпаты и попросила режиссеров обратить на нее внимание, поскольку мечтает о роли в фильме.
Рассказываю кто я☺️
В течение съемок @lemarshrutka_official меня так вдохновили Карпаты .. что я пошла “во все тяжкие“ 😁 и решила превратиться в Магуру!
Все знают кто такая М, а вот о Магуру почти никто, судя по предыдущему посту!
Магура - дочь громовержца Перуна, облачная дева - прекрасная, крылатая, воинственная. Магура похожа на скандинавскую Валькирию. Сердце ее навеки отдано ратникам, богатырям.
На поле битвы Магура подбадривает тех, кто бьется, воинственными криками .... Ну прям как я 😆
Приблизительно таких персонажей я бы хотела сыграть в кино ... если у меня в подписчиков есть режиссеры ... то вам для вдохновения и новых идей😎❤️, - написала Леся.
- КСЕНА НИКИТЮК ПРИНЦЕССА ВОИН👍😁
- Красуняяя Магура! Сильна, войовнича та неймовірна! ❤️🤗
- Ви дуже гарна навіть без макіяжу👍
- Аааа ось воно звідки, Мігера Мігера, а це Магура))) будем знати😉
- Вы супер. Вам очень идёт.🔥🔥🔥, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что дочь Оли Поляковой позировала с ярким макияжем.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил