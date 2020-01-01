Кинозвезда: Леся Никитюк стала дочерью бога грома

Телеведущая перевоплотилась в героиню славянских легенд Магуру.

Леся Никитюк поразила огненным образом instagram.com/lesia_nikitukё

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Популярная телеведущая Леся Никитюк решила попробовать себя в роли кинозвезды - и для этого сама себе устроила пробы. В Инстаграм знаменитость выставила яркое фото, на котором предстала в образе героини славянских легенд, дочери громовержца Перуна - Магуры. Леся позирует с факелом в руке и макияжем с огненными рисунками. В описании звезда отметила, что на образ ее вдохновили Карпаты и попросила режиссеров обратить на нее внимание, поскольку мечтает о роли в фильме.

Рассказываю кто я☺️

В течение съемок @lemarshrutka_official меня так вдохновили Карпаты .. что я пошла “во все тяжкие“ 😁 и решила превратиться в Магуру!

Все знают кто такая М, а вот о Магуру почти никто, судя по предыдущему посту!

Магура - дочь громовержца Перуна, облачная дева - прекрасная, крылатая, воинственная. Магура похожа на скандинавскую Валькирию. Сердце ее навеки отдано ратникам, богатырям.

На поле битвы Магура подбадривает тех, кто бьется, воинственными криками .... Ну прям как я 😆

Приблизительно таких персонажей я бы хотела сыграть в кино ... если у меня в подписчиков есть режиссеры ... то вам для вдохновения и новых идей😎❤️, - написала Леся.

Леся Никитюк поразила огненным образом instagram.com/lesia_nikitukё

КСЕНА НИКИТЮК ПРИНЦЕССА ВОИН👍😁

Красуняяя Магура! Сильна, войовнича та неймовірна! ❤️🤗

Ви дуже гарна навіть без макіяжу👍

Аааа ось воно звідки, Мігера Мігера, а це Магура))) будем знати😉

Вы супер. Вам очень идёт.🔥🔥🔥, - написали в Сети.

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