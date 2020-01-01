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Кинозвезда: Леся Никитюк стала дочерью бога грома

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Телеведущая перевоплотилась в героиню славянских легенд Магуру.

Леся Никитюк поразила огненным образом
Леся Никитюк поразила огненным образом
instagram.com/lesia_nikitukё

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Популярная телеведущая Леся Никитюк решила попробовать себя в роли кинозвезды - и для этого сама себе устроила пробы. В Инстаграм знаменитость выставила яркое фото, на котором предстала в образе героини славянских легенд, дочери громовержца Перуна - Магуры. Леся позирует с факелом в руке и макияжем с огненными рисунками. В описании звезда отметила, что на образ ее вдохновили Карпаты и попросила режиссеров обратить на нее внимание, поскольку мечтает о роли в фильме.

Рассказываю кто я☺️
В течение съемок @lemarshrutka_official меня так вдохновили Карпаты .. что я пошла “во все тяжкие“ 😁 и решила превратиться в Магуру!
Все знают кто такая М, а вот о Магуру почти никто, судя по предыдущему посту!
Магура - дочь громовержца Перуна, облачная дева - прекрасная, крылатая, воинственная. Магура похожа на скандинавскую Валькирию. Сердце ее навеки отдано ратникам, богатырям.
На поле битвы Магура подбадривает тех, кто бьется, воинственными криками .... Ну прям как я 😆
Приблизительно таких персонажей я бы хотела сыграть в кино ... если у меня в подписчиков есть режиссеры ... то вам для вдохновения и новых идей😎❤️, - написала Леся.

Леся Никитюк поразила огненным образом
Леся Никитюк поразила огненным образом
instagram.com/lesia_nikitukё

  • КСЕНА НИКИТЮК ПРИНЦЕССА ВОИН👍😁
  • Красуняяя Магура! Сильна, войовнича та неймовірна! ❤️🤗
  • Ви дуже гарна навіть без макіяжу👍
  • Аааа ось воно звідки, Мігера Мігера, а це Магура))) будем знати😉
  • Вы супер. Вам очень идёт.🔥🔥🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что дочь Оли Поляковой позировала с ярким макияжем. 

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Теги: Леся Никитюк, Перун, кино
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Источник: IVONA)bigmir.net

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