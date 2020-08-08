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Новая фотосессия: Санина показала горячий образ без белья

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Певица поделилась провокационными кадрами и очаровала Сеть.

Юлия Санина позировала в откровенных образах
Юлия Санина позировала в откровенных образах
instagram.com/the_hardkiss

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Певица Юлия Санина поразила поклонников провокационными образами. В Инстаграм звезда добавила бекстейджи свежей фотосессии, в которой появляется в облегающем платье, этно-наряде, а также в стильном аутфите, надетом на голое тело.

Юлия позирует в светлых брюках и блузе, поверх которой надет пиджак. Когда звезда двигается, блуза обнажает зону декольте без белья.

Новая фотосессия ✔️
Голосуем за лучший образ: 1, 2, 3, 4, 5
Идея, стиль и фото @vicoolyasaida (подозреваю, что будет ооочень красиво ❤️) - написала Санина.

  • Лучшая тут Вы, а образы лишь дополнение 🤤 так что я голосую за Вас ❤️
  • Ну и как тут выбирать ?😻🔥
  • а чего происходит? 🤤
  • Схожу с ума!! Вы прекрасны во всем! Ждём фото ❤️✨😍
  • Всеее❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Юлия Санина показала подросшего сына.

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Теги: Юлия Санина, декольте
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Источник: IVONA)bigmir.net

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