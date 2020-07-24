"Танці з зірками 2020": Солистка "The Hardkiss" Юлия Санина примет участие в шоу

Фронтвумен группы "The Hardkiss" станет участницей нового сезона “Танців з зірками” на “1+1”.

Уже этой осенью на телеканале “1+1“ стартует новый сезон шоу “Танці з зірками“. Накануне в социальных сетях начался #танціззіркамиchallenge – ежегодный звездный челендж, с помощью которого участники нового сезона передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.

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Фронтвумен группы “The Hardkiss“ Юлия Санина приняла нынешний вызов #танціззіркамиchallengе от актрисы Дарьи Петрожицкой, которая тоже стала участницей проекта. Юлия сообщила о своем участии в “Танцях з зірками“, разместив на собственных официальных страницах в социальных сетях динамичное видео, в котором изменяет домашний образ на танцевальный.

Юлия бросила вызов участнице группы “НЕАНГЕЛЫ“ Славе Каминской, которая уже участвовала в “Танцях з зірками-2“, однако из-за травмы не смогла выйти на паркет.

“Рокеры не танцуют - с такой установкой я жила много лет, хотя в глубине души, я хотела увидеть себя в танце. Даже на сцене я не стою у стойки с микрофоном, я двигаюсь и мне нравится смотреть, как люди воспринимают это. Поэтому, я решила, что у меня одна жизнь и почему бы не попробовать потанцевать, если этого хочется, и сломать стереотипы о нетанцующих рокеров. В моей жизни, к сожалению, невозможно чем-то заниматься только ради собственного удовольствия, ведь очень мало свободного времени, но теперь есть проект «Танці з зірками». Передо мной стоит цель - научиться танцевать, цель моего партнера - победить в шоу, поэтому у нас замечательный “коктейль“, который поможет осуществить мечты. Ждите уже осенью наши зажигательные и неповторимые танцы“, - прокомментировала Юлия свое участие в шоу

Юлия Санина примет участие в "Танцях з зірками 2020" instagram.com/the_hardkiss

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Совсем скоро станет известно, примет ли Слава Каминская #танціззіркамиchallenge и присоединится ли на паркете к Олегу Виннику и Алене Шоптенко, Надежде Мейхер и Кириллу Васюку, Санте Димопулос и Максу Леонову, Тарасу Цимбалюку с Яной Заяц и Дарье Петрожицкой и Игорю Галуненко, а также к Юлии Саниной. Также вскоре откроются имена ведущих и всех судей нового четвертого сезона проекта.

Напомним, что сейчас уже известны имена трех судей нового сезона, а кто сядет в судейские кресла, кроме Екатерины Кухар, Влада Ямы и Григория Чапкиса, расскажут в эфире “Сніданка з 1+1“.

Премьера нового четвертого сезона “Танців з зірками“ состоится этой осенью на “1+1“.

Напомним, ранее Юлия Санина трогательно поздравила мужа с днем рождения.

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