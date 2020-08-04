Солистка "The Hardkiss" очаровала Сеть трепетными кадрами с мужем и сыном
Украинская певица, солистка популярной рок-группы “The Hardkiss“ Юлия Санина растрогала поклонников новой публикацией. Звезда поделилась свежими семейными кадрами.
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Так, на странице артистки в Инстаграм появилась подборка трепетных снимков с мужем, креативным продюсером, клипмейкером и гитаристом “The Hardkiss“ Валерий Бебко и 4-летним сыном Даниилом. Звездное семейство позировало у моря на фоне яркого заката. Свой пост 29-летняя Юлия дополнила трогательным стихотворением Лины Костенко.
Розкажу тобі думку таємну, дивний здогад мене обпік: я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, навік. І минатиме час, нанизавши сотні вражень, імен і країн, – на сьогодні, на завтра, назавжди! – ти залишишся в серці моїм. А чому? То чудна теорема, на яку ти мене прирік. То все разом, а ти – окремо. І сьогодні, і завтра, й навік. Ліна Костенко Фото @v.kvitka
Напомним, ранее Юлия Санина трогательно поздравила мужа с днем рождения.
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