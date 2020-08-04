Солистка "The Hardkiss" очаровала Сеть трепетными кадрами с мужем и сыном

Юлия Санина поделилась яркими кадрами из семейной фотосессии.

Украинская певица, солистка популярной рок-группы “The Hardkiss“ Юлия Санина растрогала поклонников новой публикацией. Звезда поделилась свежими семейными кадрами.

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Так, на странице артистки в Инстаграм появилась подборка трепетных снимков с мужем, креативным продюсером, клипмейкером и гитаристом “The Hardkiss“ Валерий Бебко и 4-летним сыном Даниилом. Звездное семейство позировало у моря на фоне яркого заката. Свой пост 29-летняя Юлия дополнила трогательным стихотворением Лины Костенко.

Напомним, ранее Юлия Санина трогательно поздравила мужа с днем рождения.

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