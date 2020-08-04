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Солистка "The Hardkiss" очаровала Сеть трепетными кадрами с мужем и сыном

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Юлия Санина поделилась яркими кадрами из семейной фотосессии.
Солистка "The Hardkiss" очаровала Сеть трепетными кадрами с мужем и сыном
Солистка "The Hardkiss" очаровала Сеть трепетными кадрами с мужем и сыном
instagram.com/the_hardkiss/

Украинская певица, солистка популярной рок-группы “The Hardkiss“ Юлия Санина растрогала поклонников новой публикацией. Звезда поделилась свежими семейными кадрами.

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Так, на странице артистки в Инстаграм появилась подборка трепетных снимков с мужем, креативным продюсером, клипмейкером и гитаристом “The Hardkiss“ Валерий Бебко и 4-летним сыном Даниилом. Звездное семейство позировало у моря на фоне яркого заката. Свой пост 29-летняя Юлия дополнила трогательным стихотворением Лины Костенко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розкажу тобі думку таємну, дивний здогад мене обпік: я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, навік. І минатиме час, нанизавши сотні вражень, імен і країн, – на сьогодні, на завтра, назавжди! – ти залишишся в серці моїм. А чому? То чудна теорема, на яку ти мене прирік. То все разом, а ти – окремо. І сьогодні, і завтра, й навік. Ліна Костенко Фото @v.kvitka

Допис, поширений Юлия Санина (@the_hardkiss)

Напомним, ранее Юлия Санина трогательно поздравила мужа с днем рождения.

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Теги: Юлия Санина, The Hardkiss
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Источник: Ivоna bigmir)net

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