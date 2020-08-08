"Вся в мамочку": 15-летняя дочка Поляковой поразила стильной фотосессией

Девушка снялась в стильном наряде с необычным макияжем .

Маша Полякова похвасталась стильной фотосессией instagram.com/mashapolyakova

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Дочка популярной певицы Оли Поляковой - начинающая модель, блогер 15-летняя Маша поразила кадрами свежей фотосессии.

В Инстаграм девушка добавила яркие снимки, на которых появилась в стильном наряде с выразительным макияжем.

Маша позирует в короткой расклешенной черной юбке и делом топе с лямками-цепочками. Дополняют образ массивная цепь на шее и макияж с ярким акцентом на глаза.

А какой ваш любимый лагерь? - подписала снимки девушка.

Маша Полякова похвасталась стильной фотосессией instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова похвасталась стильной фотосессией instagram.com/mashapolyakova

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Фолловеры расхвалили Машу за яркие фото и наделали ей комплиментов в комментариях:

оооооо🔥🔥

Ты звезда

машулик😍😍😍😍

Машенька, ты просто космос!!!! ❤️❤️❤️

Фотографии бомба, вся в мамочку красотку 🔥🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Полякова “отожгла“ на дне рождения Могилевской.

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