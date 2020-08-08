"Вся в мамочку": 15-летняя дочка Поляковой поразила стильной фотосессией
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Дочка популярной певицы Оли Поляковой - начинающая модель, блогер 15-летняя Маша поразила кадрами свежей фотосессии.
В Инстаграм девушка добавила яркие снимки, на которых появилась в стильном наряде с выразительным макияжем.
Маша позирует в короткой расклешенной черной юбке и делом топе с лямками-цепочками. Дополняют образ массивная цепь на шее и макияж с ярким акцентом на глаза.
А какой ваш любимый лагерь? - подписала снимки девушка.
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Фолловеры расхвалили Машу за яркие фото и наделали ей комплиментов в комментариях:
- оооооо🔥🔥
- Ты звезда
- машулик😍😍😍😍
- Машенька, ты просто космос!!!! ❤️❤️❤️
- Фотографии бомба, вся в мамочку красотку 🔥🔥, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Полякова “отожгла“ на дне рождения Могилевской.
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