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"Вся в мамочку": 15-летняя дочка Поляковой поразила стильной фотосессией

Комментариев: 1
Девушка снялась в стильном наряде с необычным макияжем .

Маша Полякова похвасталась стильной фотосессией
Маша Полякова похвасталась стильной фотосессией
instagram.com/mashapolyakova

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Дочка популярной певицы Оли Поляковой - начинающая модель, блогер 15-летняя Маша поразила кадрами свежей фотосессии.

В Инстаграм девушка добавила яркие снимки, на которых появилась в стильном наряде с выразительным макияжем.

Маша позирует в короткой расклешенной черной юбке и делом топе с лямками-цепочками. Дополняют образ массивная цепь на шее и макияж с ярким акцентом на глаза.

А какой ваш любимый лагерь? - подписала снимки девушка.

Маша Полякова похвасталась стильной фотосессией
Маша Полякова похвасталась стильной фотосессией
instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова похвасталась стильной фотосессией
Маша Полякова похвасталась стильной фотосессией
instagram.com/mashapolyakova

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Фолловеры расхвалили Машу за яркие фото и наделали ей комплиментов в комментариях:

  • оооооо🔥🔥
  • Ты звезда
  • машулик😍😍😍😍
  • Машенька, ты просто космос!!!! ❤️❤️❤️
  • Фотографии бомба, вся в мамочку красотку 🔥🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Полякова “отожгла“ на дне рождения Могилевской.

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Теги: Оля Полякова, Маша Полякова, дети звезд, макияж
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  08.08.2020, 11:14
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