Мама Илона Маска показала, как выглядела в юности

72-летняя модель и диетолог Мэй Маск поделилась архивными кадрами 55-летней давности.

Мама генерального директора компаний SpaceX и Tesla, изобретателя Илона Маска показала, как выглядела в молодости. 72-летняя модель и диетолог Мэй Маск запостила фото 55-летней давности.

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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала коллаж с портретных кадров, где она запечатлена в роскошных серьгах, стильной прической и макияжем с акцентом на глаза. По словам Мэй, черно-белые снимки были сделаны в 1965 году, когда ей было 17 лет.

В описании к фото звездная мама предложила пользователям Сети сравнить эти фото с ее современным кадром. Модель добавила, что с возрастом все хорошеют.

“#1965 Я сама себе была стилистом и сама делала макияж 60-х. Сравните со вчерашним постом. Мы хорошеем с возрастом“, - написала Мэй.

Мама Илона Маска в молодости Скриншот

Мама Илона Маска в молодости Скриншот

Мэй Маск скриншот

Ранее мать Илона Маска поделилась трогательным видео с новорожденным внуком.

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