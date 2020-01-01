Известный изобретатель намерен драться со звездой Голливуда из-за угрозы Деппа оторвать Маску гениталии .

Илон Маск вызвал на дуэль Джонни Деппа: Что не поделили звезды depositphotos.com

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Известный изобретатель и бизнесмен, основатель компаний Tesla и Space X 49-летний миллиардер Илон Маск вызвал на дуэль голливудского актера 57-летнего Джонни Деппа.

Об этом сообщает Чемпионат, ссылаясь на заявления самого Маска. В публикации высказали предположение, что к вызову Маска привели многочисленные публичные оскорбления со стороны Деппа.

Обозреватели предполагают, что дуэль будет проходить по правилам смешанных единоборств. К слову, готовить Маска изъявил желание Джон Кавана, который некогда тренировал легендарного ирландского борца Конора Макгрегора.

Что произошло между двумя всемирно известными фигурами Илоном Маском и Джонни Деппом и каковы их шансы на победу - расскажет Ivona.

С чего начался конфликт Маска и Деппа

О конфликте Деппа с Маском стали поговаривать сразу после развода Джонни с коллегой по цеху голливудской звездой Эмбер Херд в 2016-м.

После шумного расторжения брака с исполнителем роли пирата Джека Воробья - порхающую Херд регулярно стали замечать на людях с импозантным изобретателем. Более того, недоброжелатели убедили Джонни, что роман возник, так сказать, “не вчера“, а парочка была занята амурными делишками еще в бытность Эмбер миссис Джонни Депп.

Вот тут то “пирату“ и снесло крышу - во-первых, он рассорился со своим давним приятелем Маском, а во-вторых, начал тяжбу с Эмбер, в рамках которой они успели обвинить друг друга в семейном насилии и которая длится до сегодняшнего дня.

Илон Маск вызвал на дуэль Джонни Деппа: Что не поделили звезды depositphotos.com

Кто кому хотел оттяпать гениталии

На одном из заседаний суда по делу взаимных претензий экс-супругов Джонни Деппа и Эмбер Херд всплыл прелюбопытнейший вещдок, который не только породил множество мемов, но и, судя по всему, толкнул Маска на этот самый “вызов на дуэль“.

Так, на суде обвинители Джонни обнародовали текст некоего сообщения, которое Депп будто бы отправил своему другу Кристиану Карино. В месседже “пират“ обещает оттяпать гениталии своему бывшему сопернику - Маску.

К слову, совсем недавно, в июля 2020, адвокаты Джонни Деппа заявили о наличии доказательств, что во времена брака с Деппом, Херд имела две внебрачные связи - с генеральным директором SpaceX Илоном Маском и Джеймсом Франко. После этого заявления Эмбер Херд продолжила отрицать свои романы на стороне и ответила, что постояннл страдала из-за “предполагаемой паранойи Деппа и его предубеждения“.

Илон Маск вызвал на дуэль Джонни Деппа: Что не поделили звезды depositphotos.com

Что заявлял Илон Маск

А вот возможный виновник бед и плохого настроения Джонни - харизматичный основатель Space X всячески опровергает обвинения в свой адрес. Говорит коротко и ясно: адюльтера не было, прелести большеглазой чертовки Херд оценил уже после ее развода, с Деппом бы так не поступил из человеколюбия и мужской солидарности.

У меня определенно не было романа с Эмбер, пока она была замужем за Джонни, - публично заявил Маск.

Однако, похоже, после угрозы Деппа, в которой фигурировали оторванные гениталии, даже безграничное терпение Маска лопнуло - и он решил вызвать грубияна на честный поединок. К слову, Депп пока не отреагировал на “брошенную перчатку“.

Как обстоят дела со спортподготовкой

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Обозреватели издания “Чемпионат“ сразу после сообщения о возможном бое, составили приблизительный “портрет“ соперников, взяв за основу из физподготовку.

Так вот, дела у обоих соперников не так чтобы очень. оказывается, ни Депп, ни Маск не практиковали единоборства ранее, да и в принципе спорт не был их любимым времяпрепровождением.

Судя по всему, оба дуэлянта в юности, да и в молодости тоже, были скорее “ботанами“, чем бравыми качками, а у Джонни еще и имелись проблемы со зрением.

Однако, фаворитом возможного поединка эксперты все-таки называют Маска: инженер как минимум на 10 сантиметров выше, его руки длиннее а вес больше.Также Маск на 8 лет моложе (да-да, и это не эйджизм). К тому же, в последнее время инженер что-то вроде “отрабатывает карму“ - он все-таки приобщил к тхэквондо и джиу-джитсу, да и сам немного занимался на факультативной основе.

А вот Депп хоть и подкачивается в зале - но, судя по всему, лишь для красоты.

Илон Маск вызвал на дуэль Джонни Деппа: Что не поделили звезды depositphotos.com

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К слову, ровно год назад, в июля 2019, мировая общественность уже активно обсуждала предстоящую дуэль между музыкантом Джастином Бибером и актером Томом Крузом. Тогда исполнитель вызвал Круза на ринг по непонятной причине. А вот когда на тот момент 56-летний Круз, известный своей смелостью и исполняющий почти все трюки без каскадёров, согласился драться, Бибер резко передумал - и дело затихло. Посмотрим, как будут развиваться события теперь - ведь "покоритель космоса" и "пират Джек Воробей" - это вам не игрушки.

Как обстоят дела с судом

К слову, судебные процессы Деппа и Херд продолжаются. Так, вчера, 28 июля 2020, в суде Лондона прошел последний день слушаний по делу актера Джонни Деппа против таблоида The Sun. Джонни судится с изданием за статью о будто бы избиении экс-супруги.

Об этом говорится в сюжете ТСН. В видео процитировали актера, который предположил, что Херд нарочно вскружила ему голову.

Во время знакомства она сказала, что обожает мои фильмы, а потом выяснилось, что она не видела ни одного из них. Я попал в ловушку, ей удалось легко меня очаровать. Но сейчас я уверен, что она пришла в мою жизнь, чтобы забрать у меня все, что можно, а потом уничтожить все, что осталось, – заявил Джонни Депп во время слушаний.

Однако Херд парирует тем, что проблемы в семье начались из-за пристрастия Деппа к наркотикам и алко, из-за которых он становился агрессивным и неуправляемым.

Иногда Джонни одновременно употреблял наркотики и выписанные медиком лекарства. Он превращался в совсем другого человека, неадекватного и жестокого. Эту версию мы называли «монстром», - процитировали Херд.

Напомним, что Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. Чуть больше чем через год, в мае 2016-го актриса подала на развод.

Позднее звезда публично объявила, что муж систематически ее избивал. Позднее Депп также подал в суд на экс-супругу, заявив,что жертвой домашнего насилия регулярно становился он. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

Ранее мы писали о ТОПе худших образов звезд за все годы существования “Эмми“.

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