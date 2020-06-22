Мать Илона Маска поделилась трогательным видео с новорожденным внуком

В ролике Илон Маск держит малыша X AE A-XII на руках.

В начале мая американский изобретатель, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в шестой раз стал отцом. Канадская певица Граймс родила предпринимателю сына. Малыша назвали X AE A-XII.

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А на днях новоиспеченная бабушка, известная модель и диетолог Мэй Маск поделилась трогательными кадрами сына с новорожденным мальчиком. Так, на своей странице в Инстаграм Мэй опубликовала видео, где Илон держит на руках сына и мило говорит с ним.

“Кто мой мальчик? А я кто? Это твой папа говорит. Привет малыш, малыш Икс“, – сказал Маск на видео.

Многие пользователи Сети отметили, что видео с малышом X AE A-XII получилось очень милым.

Напомним, ранее Мэй Маск рассказала, женится ли ее сын на певице Граймс.

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