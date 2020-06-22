Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Мать Илона Маска поделилась трогательным видео с новорожденным внуком

Комментариев: 0
В ролике Илон Маск держит малыша X AE A-XII на руках.
Мать Илона Маска поделилась трогательным видео с новорожденным внуком
Мать Илона Маска поделилась трогательным видео с новорожденным внуком
Getty Images

В начале мая американский изобретатель, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в шестой раз стал отцом. Канадская певица Граймс родила предпринимателю сына. Малыша назвали X AE A-XII.

Читай также: Девушка Илона Маска выставила на аукцион частичку своей души

А на днях новоиспеченная бабушка, известная модель и диетолог Мэй Маск поделилась трогательными кадрами сына с новорожденным мальчиком. Так, на своей странице в Инстаграм Мэй опубликовала видео, где Илон держит на руках сына и мило говорит с ним.

“Кто мой мальчик? А я кто? Это твой папа говорит. Привет малыш, малыш Икс“, – сказал Маск на видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elon and X🥰🥰

Допис, поширений Maye Musk (@mayemusk)

Многие пользователи Сети отметили, что видео с малышом X AE A-XII получилось очень милым.

Напомним, ранее Мэй Маск рассказала, женится ли ее сын на певице Граймс.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Мэй Маск, Илон Маск, Граймс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь