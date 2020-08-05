22-летняя падчерица Потапа показала фото поцелуя с бойфрендом

Дочь Ирины Горовой поделилась пикантными кадрами.

Дочь бывшей супруги рэпера Потапа, Ирины Горовой обнародовала пикантные снимки в соцсети. 22-летняя Наташа Горовая запостила свежие кадры с бойфрендом.

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Так, своей странице в Инстаграм девушка опубликовала две фотографии, где она целуется со своим возлюбленным. Первый кадр получился размытым, а вот на втором снимке видно, как влюбленные обнимаются и целуются в губы.

“быть счастливой очень просто ✨❤️“, - подписала фото Горовая-младшая.

Наташа Горовая с бойфрендом Скриншот

Наташа Горовая с бойфрендом Скриншот

Напомним, ранее Потап поразил Сеть снимком с двумя младенцами.

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