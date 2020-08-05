22-летняя падчерица Потапа показала фото поцелуя с бойфрендом
Дочь Ирины Горовой поделилась пикантными кадрами.
Дочь бывшей супруги рэпера Потапа, Ирины Горовой обнародовала пикантные снимки в соцсети. 22-летняя Наташа Горовая запостила свежие кадры с бойфрендом.
Читай также: “Мама с татухами“: Экс-супруга Потапа поразила стильным фото
Так, своей странице в Инстаграм девушка опубликовала две фотографии, где она целуется со своим возлюбленным. Первый кадр получился размытым, а вот на втором снимке видно, как влюбленные обнимаются и целуются в губы.
“быть счастливой очень просто ✨❤️“, - подписала фото Горовая-младшая.
Напомним, ранее Потап поразил Сеть снимком с двумя младенцами.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил