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22-летняя падчерица Потапа показала фото поцелуя с бойфрендом

Комментариев: 1
Дочь Ирины Горовой поделилась пикантными кадрами.
22-летняя падчерица Потапа показала фото поцелуя с бойфрендом
22-летняя падчерица Потапа показала фото поцелуя с бойфрендом
instagram.com/natashka.gorovaya

Дочь бывшей супруги рэпера Потапа, Ирины Горовой обнародовала пикантные снимки в соцсети. 22-летняя Наташа Горовая запостила свежие кадры с бойфрендом.

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Так, своей странице в Инстаграм девушка опубликовала две фотографии, где она целуется со своим возлюбленным. Первый кадр получился размытым, а вот на втором снимке видно, как влюбленные обнимаются и целуются в губы.

“быть счастливой очень просто ✨❤️“, - подписала фото Горовая-младшая.

Наташа Горовая с бойфрендом
Наташа Горовая с бойфрендом
Скриншот

Наташа Горовая с бойфрендом
Наташа Горовая с бойфрендом
Скриншот

Напомним, ранее Потап поразил Сеть снимком с двумя младенцами.

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Теги: Наталья Горовая, Ирина Горовая, Потап
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  05.08.2020, 10:57
Оценка:  +1
гость
В стране, наверное, нет других проблем, чем этот бред.
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