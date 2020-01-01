Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Мама с татухами": Экс-супруга Потапа поразила стильным фото

Комментариев: 0
Дочка Ирины Горовой сфотографировалась с мамой в похожих нарядах .

"У кого еще мама с такими тату?": Экс-супруга Потапа поразила стильным фото
instagram.com/gorovaya_irina

Читай также: Знойная Каменских показала постройневшую фигуру с неожиданного ракурса

Дочка экс-супруги продюсера рэпера Потапа, 22-летняя Наташа Горовая показала маму в неожиданном образе. В Инстаграм девушка добавила снимок, на котором они с продюсером Ириной Горовой появилась почти в одинаковых нарядах.

В кадре Горовая-старшая блеснула в белых летних брюках и ярком топе цвета “цикламен“. Дополняют образ знаменитости сумка-бананка, панама и темные очки. Наташа позирует в похожем аутфите, правда, ее кроп-топ выполнен из черной кожи.

В описании к фото Горовая-младшая похвалила маму и отметила, что такие отношения в семье - просто мечта. 

Помню, когда была маленькая - всегда мечтала о том, чтобы в 20 лет у меня уже был муж, ребёнок (опа, вот это поворот) чтобы я приходила домой и мне кричал мой малыш «мааама». Но конечно сейчас я понимаю, что даже в 22 это рановато 😏

Ох, ребята, для меня семья - это что-то невероятно ценное, трепетное и близкое душе. Я испытываю свободу и легкость, находясь рядом со своими родными. Семейные вечера лечат мне душу и заряжают энергией 💜

с моей мамочкой у меня именно те отношения, которые бы я хотела иметь со своим ребёнком - прежде всего дружба и доверие

ну сама себе завидую🥰
у кого ещё мама с татуировками такими 😏, - написала Горовая.

"У кого еще мама с такими тату?": Экс-супруга Потапа поразила стильным фото
instagram.com/natashka.gorovaya

Ранее мы писали, что Наташа Горовая показала результаты похудения. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​

Поделись:
Теги: Потап, Ирина Горовая, дети звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь