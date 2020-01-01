"Мама с татухами": Экс-супруга Потапа поразила стильным фото
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Дочка экс-супруги продюсера рэпера Потапа, 22-летняя Наташа Горовая показала маму в неожиданном образе. В Инстаграм девушка добавила снимок, на котором они с продюсером Ириной Горовой появилась почти в одинаковых нарядах.
В кадре Горовая-старшая блеснула в белых летних брюках и ярком топе цвета “цикламен“. Дополняют образ знаменитости сумка-бананка, панама и темные очки. Наташа позирует в похожем аутфите, правда, ее кроп-топ выполнен из черной кожи.
В описании к фото Горовая-младшая похвалила маму и отметила, что такие отношения в семье - просто мечта.
Помню, когда была маленькая - всегда мечтала о том, чтобы в 20 лет у меня уже был муж, ребёнок (опа, вот это поворот) чтобы я приходила домой и мне кричал мой малыш «мааама». Но конечно сейчас я понимаю, что даже в 22 это рановато 😏
Ох, ребята, для меня семья - это что-то невероятно ценное, трепетное и близкое душе. Я испытываю свободу и легкость, находясь рядом со своими родными. Семейные вечера лечат мне душу и заряжают энергией 💜
с моей мамочкой у меня именно те отношения, которые бы я хотела иметь со своим ребёнком - прежде всего дружба и доверие
ну сама себе завидую🥰
у кого ещё мама с татуировками такими 😏, - написала Горовая.
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