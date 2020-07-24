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"Плоский животик": 22-летняя падчерица Потапа показала стильный образ в дерзком мини

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Наташа Горовая пошутила по поводу своей фигуры .

"Плоский животик": 22-летняя падчерица Потапа показала стильный образ в дерзком мини
instagram.com/natashka.gorovaya

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Дочка экс-супруги украинского продюсера, рэпера Потапа, 22-летняя Наташа Горовая, показала стильный образ.

В Инстаграм дочка продюсера Ирины Горовой запостила свежее фото, на котором позирует в черной футболке и мини-юбке клеш.

Образ Наташи дополнили очки с сине-зелеными стеклами. В подписи Горовая-младшая пошутила, что фото получается удачным, если делать его утром.

Хочу поделиться с вами важным :

Morning-skinny — момент перед завтраком, когда твой живот еще плоский, - пошутила Наташа.

"Плоский животик": 22-летняя падчерица Потапа показала стильный образ в дерзком мини
instagram.com/natashka.gorovaya

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала стройную фигуру в купальнике.

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Теги: наряды звезд, Ирина Горовая, дети звезд, Потап
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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