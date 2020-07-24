"Плоский животик": 22-летняя падчерица Потапа показала стильный образ в дерзком мини
Читай также: Без макияжа?: В Сети показали лицо Ани Лорак крупным планом
Дочка экс-супруги украинского продюсера, рэпера Потапа, 22-летняя Наташа Горовая, показала стильный образ.
В Инстаграм дочка продюсера Ирины Горовой запостила свежее фото, на котором позирует в черной футболке и мини-юбке клеш.
Образ Наташи дополнили очки с сине-зелеными стеклами. В подписи Горовая-младшая пошутила, что фото получается удачным, если делать его утром.
Хочу поделиться с вами важным :
Morning-skinny — момент перед завтраком, когда твой живот еще плоский, - пошутила Наташа.
Ранее мы писали, что Настя Каменских показала стройную фигуру в купальнике.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил