Супермодель Хайди Клум поздравила молодого мужа с годовщиной свадьбы

47-летняя модель и 30-летний музыкант Том Каулитц поженились год назад.

Известная немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум поделилась с поклонниками радостной новостью. Она и ее муж, гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц отметили первую годовщину свадьбы. Влюбленные поженились 3 августа 2019 года.

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На своей странице в Инстаграм 47-летняя знаменитость опубликовала милое свадебное фото, дополнив его трогательным посланием к мужу.

“Том, я влюбляюсь в тебя каждый день. Сегодня я праздную нашу любовь с тобой. День свадьбы, без сомнения, один из самых красивых дней“. В любви тонут и теряются все противоречия жизни ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Я люблю тебя“, - написала Клум.

Хайди Клум поздравила мужа с годовщиной свадьбы Скриншот

Позже модель показала, как отпраздновала ситцевую свадьбу с 30-летнем мужем. Звезда опубликовала кадр, где Том целует ее в щеку возле палатки, украшенной цветами. На втором кадре Клум и Каулитц позирую с тортом в виде лайнера, на котором они сыграли свадьбу.

Хайди Клум поздравила мужа с годовщиной свадьбы Скриншот

Хайди Клум поздравила мужа с годовщиной свадьбы Скриншот

Напомним, ранее Хайди Клум показала обнаженное фото 25-летней давности.

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