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Супермодель Хайди Клум поздравила молодого мужа с годовщиной свадьбы

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47-летняя модель и 30-летний музыкант Том Каулитц поженились год назад.
Супермодель Хайди Клум поздравила молодого мужа с годовщиной свадьбы
Супермодель Хайди Клум поздравила молодого мужа с годовщиной свадьбы
Getty Images

Известная немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум поделилась с поклонниками радостной новостью. Она и ее муж, гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц отметили первую годовщину свадьбы. Влюбленные поженились 3 августа 2019 года.

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На своей странице в Инстаграм 47-летняя знаменитость опубликовала милое свадебное фото, дополнив его трогательным посланием к мужу. 

“Том, я влюбляюсь в тебя каждый день. Сегодня я праздную нашу любовь с тобой. День свадьбы, без сомнения, один из самых красивых дней“. В любви тонут и теряются все противоречия жизни ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Я люблю тебя“, - написала Клум.

Хайди Клум поздравила мужа с годовщиной свадьбы
Хайди Клум поздравила мужа с годовщиной свадьбы
Скриншот

Позже модель показала, как отпраздновала ситцевую свадьбу с 30-летнем мужем. Звезда опубликовала кадр, где Том целует ее в щеку возле палатки, украшенной цветами. На втором кадре Клум и Каулитц позирую с тортом в виде лайнера, на котором они сыграли свадьбу.

Хайди Клум поздравила мужа с годовщиной свадьбы
Хайди Клум поздравила мужа с годовщиной свадьбы
Скриншот

Хайди Клум поздравила мужа с годовщиной свадьбы
Хайди Клум поздравила мужа с годовщиной свадьбы
Скриншот

Напомним, ранее Хайди Клум показала обнаженное фото 25-летней давности.

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Теги: Хайди Клум, Том Каулитц
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
русский  (аноним)  04.08.2020, 17:48
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русский
А при этом выeблa его колбасиной в очко? На День рождения оно приятно, бля!
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