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Катя Осадчая показала фото с сыном от бывшего мужа-политика

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Ведущая "Світського життя" опубликовала фото сына от политика Олега Полищука.
Катя Осадчая показала фото с сыном от бывшего мужа-политика
Катя Осадчая показала фото с сыном от бывшего мужа-политика
instagram.com/kosadcha

Известная украинская ведущая, которая уже 15 лет является звездой программы “Світське життя“, Катя Осадчая порадовала фанов редкой фотографией в соцсети. Звезда показала фото с старшим сыном.

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На своей странице в Instagram Катя разместила снимок, где она позировала с сыном Ильей от первого брака с бизнесменом и депутатом Олегом Полищуком. На свежем фото звездная мама вместе с 17-летнем парнем запечатлены во дворе своего дома. Илья снятый со спины.

В описании к публикации Осадчая поздравила сына с Днем ангела. В воскресенье украинцы отметили День пророка Ильи.

“Іллі, Ілющі, Ілюхи! Вітаємо з Днем Янгола! Нехай вас береже Янгол охоронець від усіх негараздів і береже ваше здоров‘я 🙏🏻 Фото узгоджене з іменинником ) на кепці красномовний напис «no photo” :)“, - подписала семейный кадр ведущая.

Катя Осадчая показала фото с сыном от первого брака
Катя Осадчая показала фото с сыном от первого брака
Скриншот

Ранее мы писали, что актеры сериала “Великі Вуйки. Вдома краще” раскрыли свои любимые места отдыха в Украине.

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Теги: Катя Осадчая
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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ParisMA  (аноним)  03.08.2020, 13:34
Оценка:  0
ParisMA
15 лет нэзмінна ведуча - просто НИГДЕ БОЛЬШЕ НЕ ВОСТРЕБОВАНА! Ничего из себя не представляющее НЕДОРАЗУМЕНИЕ!
пусть лучше расскажет, как начать карьеру модели в 13 лет в Италии за зарплаты невыплаченные работягам с КиевПрибора, которую папА прихватизировал - присвоил! Чушка!
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