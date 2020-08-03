Ведущая "Світського життя" опубликовала фото сына от политика Олега Полищука.

Катя Осадчая показала фото с сыном от бывшего мужа-политика instagram.com/kosadcha

Известная украинская ведущая, которая уже 15 лет является звездой программы “Світське життя“, Катя Осадчая порадовала фанов редкой фотографией в соцсети. Звезда показала фото с старшим сыном.

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На своей странице в Instagram Катя разместила снимок, где она позировала с сыном Ильей от первого брака с бизнесменом и депутатом Олегом Полищуком. На свежем фото звездная мама вместе с 17-летнем парнем запечатлены во дворе своего дома. Илья снятый со спины.

В описании к публикации Осадчая поздравила сына с Днем ангела. В воскресенье украинцы отметили День пророка Ильи.

“Іллі, Ілющі, Ілюхи! Вітаємо з Днем Янгола! Нехай вас береже Янгол охоронець від усіх негараздів і береже ваше здоров‘я 🙏🏻 Фото узгоджене з іменинником ) на кепці красномовний напис «no photo” :)“, - подписала семейный кадр ведущая.

Катя Осадчая показала фото с сыном от первого брака Скриншот

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