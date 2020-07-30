Ведущая поделилась пикантными фото с отдыха.

"Кусочек рая": Катя Осадчая в бикини показала, как развлекается с мужем в Турции instagram.com/gorbunovyuriy

Известные украинские ведущие, звезды канала 1+1, супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились с поклонниками яркими фотографиями с отдыха в Турции.

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Так, на официальной странице Осадчей появилась подборка пляжных снимков. На свежих кадрах ведущая “Светской жизни“ предстала на побережье Средиземного моря в синем бикини с цветочным принтом, солнцезащитных очках и шляпе. На одном из фото позировал и супруг Кати, Юрий. Мужчина в шортах и шляпе лежал на животе в воде.

“Наш острівок раю на безпечній дистанції 😇“, - подписала фото телезвезда.

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