"Образ - Пушка": Лобода засветилась в объятиях известного шоумена
Известная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая на днях анонсировала выход нового клипа “Boom Boom“, поделилась еще несколькими кадрами со съемок.
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Так, на официальной странице 37-летней артистки в Инстаграм появились эффектные фото, где она запечатлена в объятиях известного ведущего, шоумена и сценариста Александра Гудкова. На снимках Лобода предстала в кожаном топе, черных перчатках и разноцветной юбке. Свой образ она дополнила слишком ярким макияжем с акцентом на глаза и с кудряшками.
“За сутки до большого Boom🤩🤩🤩“, - подписала кадры Светлана.
Отметим, что новая видеоработа “Суперзвезды“ будет обнародована в Сети уже в эту пятницу, 31 июля.
Ранее Лобода выставила фото с мясником из мемов.
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