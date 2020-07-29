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"Образ - Пушка": Лобода засветилась в объятиях известного шоумена

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В преддверии выхода нового клипа Лобода запостила эффектные кадры со съемок.
"Образ - Пушка": Лобода засветилась в объятиях известного шоумена
"Образ - Пушка": Лобода засветилась в объятиях известного шоумена
instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая на днях анонсировала выход нового клипа “Boom Boom“, поделилась еще несколькими кадрами со съемок.

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Так, на официальной странице 37-летней артистки в Инстаграм появились эффектные фото, где она запечатлена в объятиях известного ведущего, шоумена и сценариста Александра Гудкова. На снимках Лобода предстала в кожаном топе, черных перчатках и разноцветной юбке. Свой образ она дополнила слишком ярким макияжем с акцентом на глаза и с кудряшками.

“За сутки до большого Boom🤩🤩🤩“, - подписала кадры Светлана.

Отметим, что новая видеоработа “Суперзвезды“ будет обнародована в Сети уже в эту пятницу, 31 июля.

Ранее Лобода выставила фото с мясником из мемов.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivоna bigmir)net

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