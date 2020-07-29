"Образ - Пушка": Лобода засветилась в объятиях известного шоумена

В преддверии выхода нового клипа Лобода запостила эффектные кадры со съемок.

Известная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая на днях анонсировала выход нового клипа “Boom Boom“, поделилась еще несколькими кадрами со съемок.

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Так, на официальной странице 37-летней артистки в Инстаграм появились эффектные фото, где она запечатлена в объятиях известного ведущего, шоумена и сценариста Александра Гудкова. На снимках Лобода предстала в кожаном топе, черных перчатках и разноцветной юбке. Свой образ она дополнила слишком ярким макияжем с акцентом на глаза и с кудряшками.

“За сутки до большого Boom🤩🤩🤩“, - подписала кадры Светлана.

Отметим, что новая видеоработа “Суперзвезды“ будет обнародована в Сети уже в эту пятницу, 31 июля.

Ранее Лобода выставила фото с мясником из мемов.

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