"Один из самых лучших дней": Лобода показала, как отдыхает в Греции с 2-летней дочерью
Известная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая сейчас отдыхает на греческом острове Миконос, поделилась очередными снимками в купальнике.
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На этот раз на странице 37-летней “Суперзвезды“ появилась подборка ярких фотографий, где певица запечатлена в бикини цвета хаки и темных очках возле бассейна. Рядом с Лободой позировала ее младшая дочь, 2-летняя Тильда. Девочка предстала в трусиках с изображением листьев и в платке с сердечками.
“#Мой 🖤 Один из самых самых лучших дней в календаре😇 Рядом Тильда🎈 Relax time🌊“, - подписала свежие кадры Светлана.
Ранее Светлана Лобода в блестящем комбинезоне анонсировала выход нового клипа.
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