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"Один из самых лучших дней": Лобода показала, как отдыхает в Греции с 2-летней дочерью

Комментариев: 6
Певица позировала в бикини возле бассейна.
"Один из самых лучших дней": Лобода показала, как отдыхает в Греции с 2-летней дочерью
"Один из самых лучших дней": Лобода показала, как отдыхает в Греции с 2-летней дочерью
instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая сейчас отдыхает на греческом острове Миконос, поделилась очередными снимками в купальнике.

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На этот раз на странице 37-летней “Суперзвезды“ появилась подборка ярких фотографий, где певица запечатлена в бикини цвета хаки и темных очках возле бассейна. Рядом с Лободой позировала ее младшая дочь, 2-летняя Тильда. Девочка предстала в трусиках с изображением листьев и в платке  с сердечками.

“#Мой 🖤 Один из самых самых лучших дней в календаре😇 Рядом Тильда🎈 Relax time🌊“, - подписала свежие кадры Светлана.

Ранее Светлана Лобода в блестящем комбинезоне анонсировала выход нового клипа.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (6)
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Осталось 600 символов
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Шаша*    23.07.2020, 23:39
Оценка:  -19
Шаша*
Ну наконец то о Лабляде написали! А то два дня уже не писал бигмир!!! А что она сегодня кушала и сколько раз покакала чо не написали?
маскишоу    23.07.2020, 23:17
Оценка:  -21
маскишоу
судя по ее откляченной жопе и стойки в целом----девочка,дочка,там явно лишняя....
pусский  (аноним)  23.07.2020, 17:10
Оценка:  0
pусский
Я тоже пукнул!
гость  (аноним)  23.07.2020, 14:55
Оценка:  +1
гость
Обращение беларуского блогера:
https://www.youtube.com/ watch?v=_vsTNA4e-lQ

Жыве Беларусь! Слава Украине!
гость  (аноним)  23.07.2020, 14:55
Оценка:  0
гость
ЛАБУДА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  23.07.2020, 14:53
Оценка:  +1
гость
ХОЛУЙКА КАЦАПСКАЯ, А ПОЧЕМУ НЕ В КРЫМУ?! ЧТО, НЕ КОШЕРНО С ХОЛОПАМИ?
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