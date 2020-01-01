Ирина Билык показала фото из Турции
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Легендарная украинская певица Ирина Билык оправилась на отдых в солнечную Турцию. Снимки из известного отеля в Антальи звезда разместила у себя в Инстаграм..
В кадре Ирина сидит на диване в открытой беседке рядом с автором бестселлера “Диллер реальности“ Николасом Димитровым. Писатель оставляет Ирине автограф. Изюминкой фото стал яркий наряд Билык - платье и повязка на волосы нежно-кораллового цвета от известной дизайнера Юлии Магдыч.
Дилер реальности вызывает реальный восторг!
@dealer_of_realities
Приятно пообщаться с настоящим писателем!
А вы довольны своей реальностью? - написала Ирина.
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Фолловеры похвалили образ звезды и пожелали ей хорошего отдыха:
- Какой цвет платья красивый и Вам к лицу
- Красотулька ❤️
- Платье под названием Хочу на Гаваи. Цвет бомба. Молодит Ирочку!!!!!
- Приятного отдыха и общения, Ируня!
- 👍этот цвет очень вам идёт🎈
- Вы, красотка❤️❤️❤️❤️, - написали в Сети
Ранее мы писали, что Ирина Билык показала подросшего сына.
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