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Ирина Билык показала фото из Турции

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Певица примерила дизайнерское платье на отдыхе .

Ирина Билык показала фото из Турции
Ирина Билык показала фото из Турции
instagram.com/bilyk_iryna

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Легендарная украинская певица Ирина Билык оправилась на отдых в солнечную Турцию. Снимки из известного отеля в Антальи звезда разместила у себя в Инстаграм..

В кадре Ирина сидит на диване в открытой беседке рядом с автором бестселлера “Диллер реальности“ Николасом Димитровым. Писатель оставляет Ирине автограф. Изюминкой фото стал яркий наряд Билык - платье и повязка на волосы нежно-кораллового цвета от известной дизайнера Юлии Магдыч.

Дилер реальности вызывает реальный восторг!
@dealer_of_realities
Приятно пообщаться с настоящим писателем!
А вы довольны своей реальностью? - написала Ирина.

Ирина Билык показала фото из Турции
Ирина Билык показала фото из Турции
instagram.com/bilyk_iryna

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Фолловеры похвалили образ звезды и пожелали ей хорошего отдыха:

  • Какой цвет платья красивый и Вам к лицу
  • Красотулька ❤️
  • Платье под названием Хочу на Гаваи. Цвет бомба. Молодит Ирочку!!!!!
  • Приятного отдыха и общения, Ируня!
  • 👍этот цвет очень вам идёт🎈
  • Вы, красотка❤️❤️❤️❤️, - написали в Сети

Ранее мы писали, что Ирина Билык показала подросшего сына. 

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Теги: Ирина Билык, наряды звезд, Турция
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Источник: IVONA)bigmir.net

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