Певица примерила дизайнерское платье на отдыхе .

Ирина Билык показала фото из Турции instagram.com/bilyk_iryna

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Легендарная украинская певица Ирина Билык оправилась на отдых в солнечную Турцию. Снимки из известного отеля в Антальи звезда разместила у себя в Инстаграм..

В кадре Ирина сидит на диване в открытой беседке рядом с автором бестселлера “Диллер реальности“ Николасом Димитровым. Писатель оставляет Ирине автограф. Изюминкой фото стал яркий наряд Билык - платье и повязка на волосы нежно-кораллового цвета от известной дизайнера Юлии Магдыч.

Дилер реальности вызывает реальный восторг!

@dealer_of_realities

Приятно пообщаться с настоящим писателем!

А вы довольны своей реальностью? - написала Ирина.

Ирина Билык показала фото из Турции instagram.com/bilyk_iryna

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Фолловеры похвалили образ звезды и пожелали ей хорошего отдыха:

Какой цвет платья красивый и Вам к лицу

Красотулька ❤️

Платье под названием Хочу на Гаваи. Цвет бомба. Молодит Ирочку!!!!!

Приятного отдыха и общения, Ируня!

👍этот цвет очень вам идёт🎈

Вы, красотка❤️❤️❤️❤️, - написали в Сети

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